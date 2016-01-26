المبعوث الأممى لدى ليبيا يرحب بإقرار مجلس النواب الاتفاق السياسى

>قال المبعوث الأممى لدى ليبيا، مارتن كوبلر، إنه أحيط علماً بتحفظ مجلس النواب على المادة الثامنة، من اتفاق الصخيرات، مذكرا جميع الأطراف أن أى تعديل للاتفاق السياسى الليبى يجب أن يكون متماشياً مع الآلية التى وضعها الاتفاق.

ورحب وفقا لبيان للبعثة الأممية مساء أمس الاثنين، فى تعليق على جلسة مجلس النواب التى انعقدت، بقيام مجلس النواب بإقرار الاتفاق السياسى الليبى إقراراً مبدئياً، مضيفا " سوف نستمر بعقد المشاورات مع جميع الأطراف لإيجاد حل توافقى لجميع القضايا العالقة".

ورفض مجلس النواب فى جلسته اليوم، تشكيلة حكومة الوفاق الوطنى والمادة الثامنة من اتفاق الصخيرات.

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