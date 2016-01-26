هل سمعت عن فيروس زيكا؟.. ينتقل عبر الناموس والحمى والطفح أبرز أعراضه

هل سمعت عن فيروس زيكا؟ إن كنت لا تعرفه فهو مرض معدٍ نشأ وانتشر فى أمريكا اللاتينية، ونوضح لك بعض الحقائق عنه استنادا لتقرير نشره الموقع الأمريكى"ياهو نيوز:

فيروس زيكا ينتقل عن طريق الناموس

>يوضح الدكتور بيتر هوتز، عميد كلية بايلور للطب التابعة لمعهد الطب الاستوائى، أن فيروس زيكا مرتبط بفيروس "rna" وهو الحمض النووى الريبوزى للفيروس المسبب لأمراض الإيبولا والحمى الصفراء وحمى الضنك، وهذه الأمراض تنتقل عن طريق لسعة الناموس.

أعراض عدوى فيروس زيكا عادة ما تكون خفيفة

>وأفادت منظمة الصحة العالمية، أن 80% من الذين أصيبوا بالعدوى لم يسبقها أعراض، أما الأعراض الأكثر شيوعا لفيروس زيكا فتشمل الحمى والطفح الجلدى، بجانب آلام العضلات والمفاصل والصداع وألم خلف العينين والتهاب الملتحمة.. وقال خبراء فى منظمة الصحة العالمية إن أعراض "زيكا" تدوم من 2 لـ7 أيام، ولا يوجد علاج فعال لعدوى زيكا حتى الآن.

لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس زيكا

>ويقول الدكتور بيتر هونز: من الضرورى الاهتمام بوجود لقاح للوقاية من فيروس زيكا للنساء فى سن الإنجاب، مثل لقاح الحصبة الألمانى لمنع العيوب الخلقية فى الأجنة، مشيرا إلى أن تطعيم الحصبة الألمانية إلزامى للأطفال وموصى به للبالغين، لكونه يساعد على منع الإجهاض عند الحوامل وفقدان السمع فى الأطفال حديثى الولادة والعمى ومشاكل القلب.