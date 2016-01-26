القرنبيط والبروكلى ينقيان الجسم من السموم.. اعرف طرق الاستفادة بدون انتفاخ

القرنبيط الأبيض الشهير، والأخضر "البروكلي"، من أكثر الخضراوات فائدة، لاحتوائهما على الكثير من الأحماض والعناصر الصحية اللازمة للجسم.

وتقول الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، إن الكثيرين يجهلون فائدة البروكلى الأخضر المميز - نوع من القرنبيط – ولا يعرفون أنه والقرنبيط الأبيض يحويان الكثير من العناصر الصحية.

وأكدت د.صفاء أن البروكلى بنكهته ولونه، يحوى 90% من المياه والسوائل فى تكوينه، كما يحوى كمّا هائلا من حمض الفوليك المهم للجسم إضافة إلى الماغنيسيوم، والكالسيوم الضرورى لبناء العظام، فضلا عن أن سعراته منخفضة للغاية ما يجعله عنصرا رئيسيا فى كثير من الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن، إلا أن من أبرز فوائده وأهمها على الإطلاق هو قدرته فى المساعدة على تنقية الجسم من السموم، ويعتبر من مضادات الأكسدة الطبيعية ومرطب طبيعى ويقى من الجفاف بسبب كم السوائل التى يحتويها.

وعن القرنبيط الأبيض الأكثر شهرة، أوضحت أخصائية علاج السمنة والنحافة، أنه يعمل على إنعاش الجسم لاحتوائه وزنه على 90% من المياه، ويرطب الجسم ترطيبا عميقا، ويحوى فيتامين ب، وفيتامين ج، ويساعد على زيادة مناعة الجسم ودفاعاته.

ولفتت الدكتورة صفاء إلى ضرورة طهى القرنبيط والبروكلى بطريقة صحية لمنع تكون الغازات فى البطن، ومنع إضرارهما بالهضم والمعدة، بطهيهما على البخار لمدة عشر دقائق، مع إضافة القليل من الملح والفلفل والخضروات الورقية كالبقدونس والشبت والكرفس، والكارى إذا أحب البعض نكهته.