غدا.. احتفالية لتكريم الزراعيين المتميزين بالوادى الجديد بحضور المحافظ

قال الدكتور محسن عبد الوهاب وكيل وزارة الزراعة ونقيب الزراعيين بالوادى الجديد أن النقابة سوف تنظم احتفالية غدا الأربعاء بمقر النقابة بمدينة الخارجة لتكريم عدد من المهندسين والمشرفين الزراعيين، والمزارعين المتميزين على مستوى مراكز المحافظة الخمس، بما يزيد عن 60 شخصًا، بجانب تكريم عدد من قيادات التربية والتعليم والإذاعة المحلية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم، وعدد كبير من القيادات التنفيذية .إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف عبد الوهاب أن هذه الاحتفالية تأتى فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لنقابة الزراعيين تجاه أبنائها من العاملين بالقطاع الزراعى والمزارعين والمشاركين فى تعزيز البرامج التى ينفذها القطاع الزراعى من الأجهزة التنفيذية والإعلاميين حيث يتم منح المكرمين شهادات تقدير من النقابة تقديرا لجهودهم .