غدا.. احتفالية لتكريم الزراعيين المتميزين بالوادى الجديد بحضور المحافظ

قال الدكتور محسن عبد الوهاب وكيل وزارة الزراعة ونقيب الزراعيين بالوادى الجديد أن النقابة سوف تنظم احتفالية غدا الأربعاء بمقر النقابة بمدينة الخارجة لتكريم عدد من المهندسين والمشرفين الزراعيين، والمزارعين المتميزين على مستوى مراكز المحافظة الخمس، بما يزيد عن 60 شخصًا، بجانب تكريم عدد من قيادات التربية والتعليم والإذاعة المحلية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم، وعدد كبير من القيادات التنفيذية .

وأضاف عبد الوهاب أن هذه الاحتفالية تأتى فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لنقابة الزراعيين تجاه أبنائها من العاملين بالقطاع الزراعى والمزارعين والمشاركين فى تعزيز البرامج التى ينفذها القطاع الزراعى من الأجهزة التنفيذية والإعلاميين حيث يتم منح المكرمين شهادات تقدير من النقابة تقديرا لجهودهم .