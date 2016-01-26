بالصور.. مصرف محطة البحوث الزراعية بالخارجة يهدد أطفال حى الزهور

ناشد عدد كبير من أهالى حى الزهور الكائن بمدينة الخارجة بالوادى الجديد اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم بالتدخل لحل مشكلة مصرف محطة البحوث الزراعية المتاخم للعمارات السكنية الذى يهدد حياة الأطفال ويساعد على انتشار البعوض والحشرات الضارة بجانب ما يمثله من خطورة على الأطفال الذين يلعبون بالقرب من حافة المصرف حيث طالب الأهالى بتغطيته أو نقله إلى مكان آخر بعيدا عن تلك المناطق السكنية.

وقال ماهر موسى أحد سكان الحى إن الأهالى سبق أن أنقذوا أطفالا من الغرق فى هذا المصرف رغم أنه غير عميق إلا أن الأطفال يذهبون إليه خلسة دون علم أسرهم للهو بين الحشائش والجلوس على شاطئ المصرف الذى يخدم زراعات محطة البحوث الزراعية ولم يتم تأمينه بالصورة الكافية بجانب ما يجلبه للسكان من بعوض وزواحف وحشرات، حيث قام الأهالى بكتابة عدة شكاوى للمسئولين للتخلص من تلك المشكلة دون جدوى .



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