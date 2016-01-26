أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مصرف محطة البحوث الزراعية بالخارجة يهدد أطفال حى الزهور

Google+ Print
بالصور.. مصرف محطة البحوث الزراعية بالخارجة يهدد أطفال حى الزهور بالصور.. مصرف محطة البحوث الزراعية بالخارجة يهدد أطفال حى الزهور
ناشد عدد كبير من أهالى حى الزهور الكائن بمدينة الخارجة بالوادى الجديد اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم بالتدخل لحل مشكلة مصرف محطة البحوث الزراعية المتاخم للعمارات السكنية الذى يهدد حياة الأطفال ويساعد على انتشار البعوض والحشرات الضارة بجانب ما يمثله من خطورة على الأطفال الذين يلعبون بالقرب من حافة المصرف حيث طالب الأهالى بتغطيته أو نقله إلى مكان آخر بعيدا عن تلك المناطق السكنية.

وقال ماهر موسى أحد سكان الحى إن الأهالى سبق أن أنقذوا أطفالا من الغرق فى هذا المصرف رغم أنه غير عميق إلا أن الأطفال يذهبون إليه خلسة دون علم أسرهم للهو بين الحشائش والجلوس على شاطئ المصرف الذى يخدم زراعات محطة البحوث الزراعية ولم يتم تأمينه بالصورة الكافية بجانب ما يجلبه للسكان من بعوض وزواحف وحشرات، حيث قام الأهالى بكتابة عدة شكاوى للمسئولين للتخلص من تلك المشكلة دون جدوى .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365