اليوم.. أولى جلسات الاستئناف فى حبس المتورطين فى غرق مركب الوراق

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنح مستأنف الوراق، أولى جلسات استئناف المتهمين فى قضية "غرق مركب الوراق" على حكم حبسهم بأحكام تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات سجن فى اتهامهم بالقتل الخطـأ، الذى تسبب فى غرق ما يقرب من 40 شخصا وإصابة 10 آخرين فى كارثة غرق مركب الوراق الذى وقعت فى يوليو من العام الماضى.

كان دفاع المتهمين قد تقدم باستئناف على حكم محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد الحلوانى، والقاضى بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 350 جنيها للمتهم الأول "حمادة.ع"، والسجن المشدد 7 سنوات للمتهم الثانى محمد خالد وغرامة 650 جنيها، والسجن المشدد غيابيا 10 سنوات للمتهم الثالث رضا محمود، وغرامة 300 جنيه، وإلزامهم بدفع تعويض مدنى قدره 10 آلاف جنيه، وذلك لاتهامهم فى قضية "غرق مركب الوراق".

كانت نيابة الوراق تحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، قد أحال ملف "غرق مركب الوراق" إلى محكمة الجنح بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم، وتحريات المباحث وشرطة المسطحات المائية، جاء ذلك بعد أن أدانت التحقيقات والتحريات المهتمين بأنهم تسببوا فى قتل المجنى عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.