بالصور.. محافظ أسوان يكرم أسر شهداء الشرطة ويهدى درع المحافظة لمدير الأمن

كرم اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أسر الشهداء من رجال الشرطة فى العمليات الإرهابية الغاشمة، حيث شمل التكريم 7 من أسر الشهداء و3 من أسر المصابين، وأهدى المحافظ درع المحافظة للواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، تقديرًا من كل فئات المجتمع الأسوانى لتضحيات وجهود الأمن.

جاء ذلك أثناء الاحتفالية التى نظمتها محافظة أسوان، بمسرح قصر الثقافة، مساء الاثنين، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة وثورة 25 يناير المجيدة، والتى حضرها جموع من أهالى المحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية والجامعية.

وأكد اللواء مجدى حجازى أن الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير يعكسان أسمى معانى وقيم التضحية والفداء والولاء والانتماء التى يتحلى بها أبناء مصر الأوفياء، لافتًا إلى أن أسوان فى أمس الحاجة للأمن والآمان والذى تتوقف علية سريان عجلة الحياة وتوفير فرص العمل للشباب بشكل مباشر أو غير مباشر فى قطاع السياحة.

ومن جانبه، أكد اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، أن عيد الشرطة واحد من الأعياد الوطنية المهمة التى تعد تتويجًا لملحمة مصرية عامرة بالكفاح والعطاء والتضحيات والبطولات فى المعارك التى خاضتها الشرطة المصرية لمقاومة العدوان البريطانى بمحافظة الإسماعيلية عام 1952 حيث سجلوا أعظم ملامح البطولة والتضحية فى سبيل الكرامة والدفاع عن أرض الوطن.

وقدم مدير أمن أسوان، التحية لشهداء الشرطة والقوات المسلحة الأبرار الذين قدموا أغلى ما عندهم للوفاء بواجبهم المقدس للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

جدير بالذكر بأن الاحتفالية بدأت بتلاوة لآيات من الذكر الحكيم مع الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، كما اختتمت بعرض فنى لفرقة الموسيقى العربية التى قدمت مجموعة من الأغانى الوطنية والحماسية.



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