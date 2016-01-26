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محافظ دمياط يشكل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة لإنشاء بنك الأفكار

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محافظ دمياط يشكل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة لإنشاء بنك الأفكار محافظ دمياط يشكل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة لإنشاء بنك الأفكار
أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط توجيهاته بتشكيل لجنة لتلقى ودراسة الأفكار المقدمة من المواطنين على الموقع الالكترونى لبنك الأفكار بالمحافظة، برئاسة اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة وعضوية مدير عام الشئون الاقتصادية بالمحافظة وأخصائيى حاسب إلى ونشر بمركز معلومات المحافظة.

وأكد المحافظ ترحيبه بكافة الأفكار والمقترحات البناءة والجادة، مؤكدا أنها ستكون محل اعتبار وعناية شخصية منه، مشددا على ضرورة وضع آلية لتلقى الأفكار غير التقليدية والمبدعة التى من شأنها الإسهام فى تنمية دعم وتقدم المجتمع المحلى
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