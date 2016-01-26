أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. إنارة طريق "رأس محمد - شرم الشيخ" بطول 10كم بتكلفة 5 مليون جنية

Google+ Print
بالصور.. إنارة طريق "رأس محمد - شرم الشيخ" بطول 10كم بتكلفة 5 مليون جنية بالصور.. إنارة طريق "رأس محمد - شرم الشيخ" بطول 10كم بتكلفة 5 مليون جنية
قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتفقد طريق رأس محمد بشرم الشيخ بعد إنارته باللمبات الموفرة بطول 10كم بعدد 500 عمود إنارة وذلك بتكلفة 5 مليون جنية بالجهود الذاتية.

وصرح فودة أن إنارة هذا الطريق ذو المنحنيات الخطرة من شأنة تقليل عدد الحوادث وزيادة الأمن والأمان بة.

اليوم السابع -1 -2016

كما قام بتفقد كمين رأس محمد بعد تطويرة وتزويدة بأحدث أجهزة الكشف عن المتفجرات والمخدرات وادق كاميرات المراقبه والتصوير وهنأ كافة افراد الكمين بعيد الشرطة.

اليوم السابع -1 -2016

واستكمل جولتة الليلية بتفقد الأعمال الجارية بميدان مسجد الصحابة بالسوق التجارى والباركينج الجديد خلف حديقة 30 يونيو تمهيدا لافتتاحهم فى اقرب وقت ممكن واثنى على المجهود الذى يقوم بة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وكتيبة العاملين معة من أجل إستمرار الصورة الحضارية لمدينة شرم الشيخ.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365