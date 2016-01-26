بالصور.. إنارة طريق "رأس محمد - شرم الشيخ" بطول 10كم بتكلفة 5 مليون جنية

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتفقد طريق رأس محمد بشرم الشيخ بعد إنارته باللمبات الموفرة بطول 10كم بعدد 500 عمود إنارة وذلك بتكلفة 5 مليون جنية بالجهود الذاتية.

وصرح فودة أن إنارة هذا الطريق ذو المنحنيات الخطرة من شأنة تقليل عدد الحوادث وزيادة الأمن والأمان بة.

كما قام بتفقد كمين رأس محمد بعد تطويرة وتزويدة بأحدث أجهزة الكشف عن المتفجرات والمخدرات وادق كاميرات المراقبه والتصوير وهنأ كافة افراد الكمين بعيد الشرطة.

واستكمل جولتة الليلية بتفقد الأعمال الجارية بميدان مسجد الصحابة بالسوق التجارى والباركينج الجديد خلف حديقة 30 يونيو تمهيدا لافتتاحهم فى اقرب وقت ممكن واثنى على المجهود الذى يقوم بة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وكتيبة العاملين معة من أجل إستمرار الصورة الحضارية لمدينة شرم الشيخ.



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