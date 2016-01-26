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البحر الأحمر تشارك فى معرض «boot show» بألمانيا لزيادة سياحة الغوص

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البحر الأحمر تشارك فى معرض «boot show» بألمانيا لزيادة سياحة الغوص البحر الأحمر تشارك فى معرض «boot show» بألمانيا لزيادة سياحة الغوص
تشارك محافظة البحر الأحمر فى معرض « boot show» والذى يقيم فى مدينة دوسلدورف الألمانية، خلال الفترة من 23 يناير، وحتى 30 من نفس الشهر، وهو أكبر معرض في العالم لليخوت والقوارب والمنتجات الرياضية للألعاب المائية، التي تشمل الغوص والبحر الأحمر يعتبر من أهم مقاصد هواة الغوص بالعالم.

اليوم السابع -1 -2016

وقال كرم بدرة مدير إدارة التسويق بأحد منتجعات مرسي علم، والمشارك فى المعرض بألمانيا، ان القرى السياحية تتجه السياحية لجذب أكبر عدد من هواة الغوص اليها، وتعد مقصداً هاما وجذابا لهواة الغوص تحت الماء في العالم فهناك عشرات مواقع الغوص المنتشرة في كل أرجاء البحر الأحمر، أصبح الغوص الترفيهي على مدى العشرين سنة الماضية واحدًا من أهم أنواع الغوص في مصر بالنسبة للسائحين الذين يمارسون هواية الغوص.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

أضاف بدرة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" من ألمانيا، أن العديد من المنتجعات تقوم بجذب أكبر عدد من هواة الغوص لسد جزء ولو قليل مما عانت منه السياحة المصرية بعد الحظر الذى تم على بعض الجنسيات مما آثر بالسلب على نسبة الإشغال بشرم والغردقة والقصير ومرسى علم.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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