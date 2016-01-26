خالد القماش: العودة للإسماعيلي؟ هناك محادثات غير رسمية.. ولكن

أكد خالد القماش المدير الفني لغزل المحلة أن هناك بعض المفاوضات غير الرسمية بينه وبين أفراد تابعين للإسماعيلي بشأن تدريبه للدراويش.

ويعاني الإسماعيلي من سلسلة نتائج سيئة تحت إمرة مديره الفني التونسي نصر الدين النابي ما جعل بعض الأنباء تتردد حول إقالته.

وتحدث مدرب المحلة لقناة "النهار رياضة" قائلا:"هناك بالفعل محادثات مع الإسماعيلي ولكن بشكل غير رسمي".

وأكمل"لكن لو عُرض علي الأمر بشكل رسمي فلا يمكن رفضه بالطبع فأنا أحد أبناء الإسماعيلي".

وتابع"حينها سوف أقدم اعتذاري لمسؤولي المحلة وأعود للإسماعيلي، فلا أستطيع عدم تلبية ندائه".