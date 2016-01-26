أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كندة علوش تخوض السباق الرمضاني مع ظافر عابدين في هذا المسلسل

Google+ Print

الإثنين 25-01-2016 21:51

استقرت الممثلة السورية كنده علوش بشكل نهائي على المسلسل التليفزيوني المصري الذي تخوض به السباق الرمضاني القادم حيث قامت بالتوقيع على المشاركة في بطولة مسلسل"الخروج"، الذي يجمعها بكل من الفنانين ظافر العابدين وشريف سلامة ويكتبه محمد الصفطي ويخرجه محمد العدل الشهير بماندو.

المسلسل تنتجه شركة |أروما| في أول تعاون بين كندة والشركة من جهة وبينها وبين المخرج محمد العدل والفنان شريف سلامة من جهة أخرى.

بينما سبق والتقت كندة مع ظافر من قبل في مسلسل "نيران صديقة" الذي عرض منذ ثلاثة أعوام.

 

جيهان عبد العظيم تتمنّى ارتداء الحجاب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي