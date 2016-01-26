كندة علوش تخوض السباق الرمضاني مع ظافر عابدين في هذا المسلسل

استقرت الممثلة السورية كنده علوش بشكل نهائي على المسلسل التليفزيوني المصري الذي تخوض به السباق الرمضاني القادم حيث قامت بالتوقيع على المشاركة في بطولة مسلسل"الخروج"، الذي يجمعها بكل من الفنانين ظافر العابدين وشريف سلامة ويكتبه محمد الصفطي ويخرجه محمد العدل الشهير بماندو.

المسلسل تنتجه شركة |أروما| في أول تعاون بين كندة والشركة من جهة وبينها وبين المخرج محمد العدل والفنان شريف سلامة من جهة أخرى.

بينما سبق والتقت كندة مع ظافر من قبل في مسلسل "نيران صديقة" الذي عرض منذ ثلاثة أعوام.

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