هذه هي حقيقة الدعوى القضائية التي رفعتها أحلام ضد المنتج محمد السبكي

انتشرت في الساعات الأخيرة أخبار عن نيّة المطربة أحلام مقاضاة المنتج المصري محمد السبكي، بعد استخدامه لقطات لها من حفلاتها وبرنامج "أراب ايدول" الذي تشغل كرسي في لجنة تحكيمه، في فيلمه الأخير"اوشن 14"ما أعتبرته أحلام سخرية منها.

الحقيقة أوضحها المنتج محمد السبكي في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" حيث قال إنّ ما نشر عار عن الصحة، مؤكداً على أنّه يقدّر أحلام ويحبّها ولم يقصد هو أو أي شخص من فريق العمل إهانتها من خلال الفيلم ، مشيراً إلى أن أحلام لم تكن يوماً مثاراً للسخرية لأنها إنسانة محترمة.

وعما نشر من تصريحات على لسان أحلام قال "من يكتب فليكتب ما يشاء لكن الخبر عار تماماً من الصحة، وإذا كانت أحلام مستاءة كانت ستعلق عبر تويتر الذي تبث من خلاله أي شيء تريد ايصاله للجمهور، أو كنت تسلّمت أنا نفسي إخطاراً بالدعوى".

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