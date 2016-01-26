بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور بماذا حكمت المحكمة على انتصار؟

أصدرت محكمة مصرية حكمها في القضية التي أقامها محام ضد الفنانة انتصار وضد طارق نور بصفته مسؤولاً عن قناة "القاهرة والناس" التي يملكها، بسبب تصريحات الفنانة انتصار في إحدى حلقات البرنامج التلفزيوني "نفسنه"، حيث تحدثت عن ضرورة مشاهدة الشباب للأفلام الجنسية ما أعتبره المحامي تحريضاً على الفسق والفجور.

وقد قضت المحكمه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية ضد الفنانة انتصار، وعدم قبول الدعوى المدنية ضد القناة مع إلزام مقيم الدعوت بالمصروفات القضائية واتعاب المحاماه.

بالفيديو: ماذا تفعل هند صبري في الكويت؟