حليمة بولند في حال نفسية سيئة ونادي الهلال منع أعضاؤه من الظهور معها

علمت مصادر "سيدتي نت" أن الإعلامية حليمة بولند تعيش حالة نفسية سيئة نتيجة قرار تلفزيون الراي بإيقاف برنامجها "ديو حليمة" الذي كانت تقدمه بشكل أسبوعي.

وأفادت مصادرنا أن هناك جهات تدخلت لخروج قرار الإيقاف الذي صدر عن قناة الراي التي تعرض البرنامج، وأن المشاهدين السعوديين اعترضوا على ما تقدمه حليمة في البرنامج حتى أنه تردد أن نادي الهلال منع لاعبيه من الظهور في البرنامج بعد ظهور سلبي لبعض اللاعبين في حلقات البرنامج مثل محمد الدعيع ومحمد نور.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها حليمة بولند لانتقادات فيما يتعلق بأسلوبها في تقديم البرامج والدلع الزائد والملابس المثيرة، حيث تعرضت لهجوم من ذات النوع في أغلب برامجها السابقة ومنها "حليمة إكسبو" و"سر حليمة" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي على قناة "المحور" المصرية.