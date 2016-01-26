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صورة طفلة Mark Zuckerberg هذه حصدت مليوني likes

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الثلاثاء 26-01-2016 01:21

نشر الرئيس التنفيذي لفيس بوك Mark Zuckerberg عبر حسابه الرسمي صورة تجمعه بمولودته كأول صورة لها في حوض السباحة.
يتبع Mark Zuckerberg 42 مليون متابع على فيس بوك، وعندما سأله أحدهم عن عمر Max، ردّ عليه أنها بلغت الشهرين من عمرها.


وعلّق Zuckerberg على صورة إبنته قائلا:
" سباحة Max الأولى، لقد أحبت الأمر."


بدت Max رائعة في الصورة في لباس السباحة المخطط باللونين الأزرق والأبيض مع وردة حمراء في منتصفه، بينما تعوم على ظهرها ممسكاً بها الصورة، التي أحدثت ضجة كبيرة من متتبعي Mark ، فحصلت على ما يقارب المليوني likes و 37 ألف تعليق.

وكان Mark قد شارك متتبعيه عدة صور من أحلى لحظات طفلته منذ ولادتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، عندما رحّب مؤسس فيس بوك وزوجته Priscilla بقدوم طفلتهما الأولى إلى العالم، برسالة على فيس بوك تحت عنوان "رسالة إلى ابنتنا"، تعهدا فيها بالتبرّع بـ 99٪ من أسهم فيس بوك الخاصة بهما للمؤسسات الخيرية الجديدة ، أي 45 مليار دولار، كما نصّت الرسالة.

 

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