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تجديد حبس "توربينى المرج" المتهم باغتصاب 8 أطفال داخل شقته بالمرج

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تجديد حبس "توربينى المرج" المتهم باغتصاب 8 أطفال داخل شقته بالمرج تجديد حبس "توربينى المرج" المتهم باغتصاب 8 أطفال داخل شقته بالمرج
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس المتهم باغتصاب 8 أطفال وإجبارهم على إقامة حفلات جنسية، 15 يوما على ذمة التحقيق .

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد ألقت القبض على عجوز بالمرج يقيم حفلات جنسية للأطفال داخل شقته، ويجبرهم على ممارسة الجنس، تم تحرير محضر بالواقعة، وأمر المستشار تامر العربى رئيس نيابة المرج بحبسه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من طفل فى عمر الثانية عشرة، أفاد فيه بمطاردة أطفال له لاقتياده إلى شقة عجوز يجبرهم على ممارسة الجنس بشكل جماعى، ويعتدى عليهم جنسيا داخل شقته، فانتقل رجال المباحث إلى مكان شقة العجوز بعدما أرشد عنها الطفل وبمداهمتها ضبط بداخلها المتهم ومعه 8 أطفال يمارسون الجنس مع بعضهم داخل شقة المتهم، وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم صاحب الشقة كان يستقطب الأطفال من الشوارع لشقته، ويعتدى عليهم جنسيا، وكان يجبر الأطفال على هتك عرض بعضهم بعضا.

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مصر 365