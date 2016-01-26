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بالصور. وفد المجلس المصرى للقيادات الشابة بكفر الشيخ يهنئ قيادات الشرطة

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بالصور. وفد المجلس المصرى للقيادات الشابة بكفر الشيخ يهنئ قيادات الشرطة بالصور. وفد المجلس المصرى للقيادات الشابة بكفر الشيخ يهنئ قيادات الشرطة
قدم وفد من المجلس المصرى للقيادات الشبابية بمحافظة كفر الشيخ، التهنئة إلى العميد محمد العادلى مأمور مركز شرطة فوه ورئيس المباحث الرائد خالد شمس ومعاونى المباحث النقيب على سيف والمقدم محمد سعيد والمقدم عماد مطاوع شرطة فوه، باقات من الورد احتفالا بعيد الشرطة.

ضم الوفد أحمد هانى غازى مساعد المنسق العام للمجلس المصرى للقيادات الشبابية بمحافظة كفر الشيخ وحسن أحمد دريالة رئيس لجنة العلاقات العامة بالمجلس المصرى وجيهان طالية نائب المنسق العام للمجلس المصرى للقيادات الشبابية بمحافظة كفر الشيخ .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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