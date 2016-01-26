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محافظ الدقهلية يهدى أبناء المحافظة مشروعات احتفالا بعيد الشرطة وثورة يناير

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محافظ الدقهلية يهدى أبناء المحافظة مشروعات احتفالا بعيد الشرطة وثورة يناير محافظ الدقهلية يهدى أبناء المحافظة مشروعات احتفالا بعيد الشرطة وثورة يناير
قال المحاسب حسام الدين إمام، محافظة الدقهلية، إنه سعيد بالتفاف الشعب المصرى حول الشرطة، والقوات المسلحة، وجميع أجهزة الدولة، ضد المخربين ومثيرى الشغب.

وتابع محافظ الدقهلية فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع": هناك عدة مشاريع نهديها للشعب المصرى، ولأبناء محافظة الدقهلية، خلال احتفالاتهم بعيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير من أهمها، قرب الانتهاء من كوبرى سندوب العلوى، الذى يتكلف 640 مليون جنيه، والانتهاء من طريق شرنقاش، كما أهدى أبناء مركز المطرية مشروع رصف طريق المنصورة المطرية خلال عام 2016 ـ 2017 المقبل.

وأضاف "إمام" ، أهنئ رجال الشرطة المصرية بعيدهم، وأهنئ الشعب المصرى بذكرى ثورة 25 يناير، وأهنئهم بقيادتهم السياسية الحكيمة التى عبرت بهم لبر الأمان خلال هذه الأيام، بعد أن أوشكت أن تتحول إلى مناطق صراعات كبرى، ولكن بفضل القيادة الحكيمة فالبلد آمن مطمئن وفى تقدم.

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مصر 365

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