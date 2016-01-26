بالصور.. محافظ الشرقية يقدم درع المحافظة لمدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة

زار اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، مساء أمس الاثنين، مقر مديرية الأمن، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وتقديم التهنئة إلى اللواء حسن سيف مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.

رافق سعيد خلال الزيارة، اللواء سامى سيدهم، نائب المحافظ، وفخرى عبد العزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة، فى حضور اللواء أحمد عطية الحكمدار، واللواء هشام خطاب، مدير البحث الجنائى، واللواء بهجت مصطفى مفتش الداخلية.

وأكد محافظ الشرقية خلال اللقاء، اعتزازه بالدور العظيم والرائع لرجال الشرطة البواسل فى حماية الجبهة الداخلية، والسهر على أمن وأمان المواطن بكل صدق وتفانى، وقدم المحافظ التحية والتقدير لأرواح شهداء الشرطة والجيش، الذين يدافعون بدمائهم وأرواحهم عن الوطن.

وأشار المحافظ إلى أن شعب مصر العظيم لم ولن ينسى هذا اليوم فى تاريخ الشرطة المصرية، قائلاً: "نتذكره بكل فخر واعتزاز لنستعيد به تضحيات وبطولات ذلك الجيل من رجال الشرطة فى مثل هذا اليوم من عام 1952، دفاعًا عن الإرادة الوطنية ضد قوات الاستعمار الغاشم لنيل الحرية والاستقلال".

وأشاد محافظ الشرقية بدور رجال الشرطة وقياداتها وأفرادها فى خدمة الوطن والمواطن، لتوفير الأمن والأمان والاستقرار، مؤكّدًا أن مصر لن تنسى شهدائها الأبرار من رجال الشرطة الأبطال الذين قدموا دمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد.

وقال المحافظ إن مصر ستبقى بإذن الله تعالى قادرة على مواجهة كافة التحديات الجسيمة والتصدى للمخاطر التى تحيط بها، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل سوء، ويجنبها سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن.

وفى ختام اللقاء أهدى محافظ الشرقية درع المحافظة للواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، تقديرًا لدوره ورجال الشرطة فى حفظ الأمن والأمان بالمحافظة.



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