جامعة قناة السويس تستأنف امتحانات التيرم الأول اليوم

يستكمل طلاب جامعة قناة السويس امتحانات الفصل الدراسى الأول بعد توقفها أمس الاثنين بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة المصرية وثورة ٢٥ يناير.

وقال الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة إن الامتحانات تنتهى بمعظم الكليات الخميس المقبل بينما تتبقى مادة واحدة لطلاب كليات التجارة والآداب والسياحة تستكمل السبت ٣٠ يناير.

وأكد رئيس الجامعة على أن الإجازة أسبوعان سيتم من خلالهما استقبال الطلاب المشاركين فى الأنشطة الطلابية والمسابقات التى تنظمها الجامعات حيث يشارك طلاب المدن الجامعية فى مهرجان المدن بجامعة كفر الشيخ وفريق مارثون الجامعة طلبة وطالبات بجامعة أسوان إضافة إلى الرحلات الشبابية التى تنظمها الجامعة للأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ وسانت كاترين ورحلات مشتركة أخرى مع وزارة الشباب والرياضة.