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شباب محاكاة البرلمان بشرم الشيخ يهنئون رجال الشرطة بعيدهم

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شباب محاكاة البرلمان بشرم الشيخ يهنئون رجال الشرطة بعيدهم شباب محاكاة البرلمان بشرم الشيخ يهنئون رجال الشرطة بعيدهم
قدم شباب محاكاة البرلمان بمدينة شرم الشيخ، التهنئة لرجال الشرطة بمدينة السلام والجمال شرم الشيخ، بمناسبة عيد الشرطة وتكريم مدير أمن جنوب سيناء ومأمور قسم شرم الشيخ.

وهنأ الشباب اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء والعميد أحمد عبد العزيز، مأمور قسم شرطة شرم الشيخ وتقديم شهادات تقدير لهم تقديرًا لما يبذله رجال الشرطة المصرية من تضحيات وعطاء لحفظ وسلامة الوطن متمنين من الله عز وجل أن يسدد خطاهم.

اليوم السابع -1 -2016

وقال شباب محاكاة البرلمان شرم الشيخ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشرطة المصرية درع وسيف الوطن فى مواجهة الإرهاب ولها سجل حافل بالإنجازات ومليء بالبطولات فى الدفاع عن شرف هذا الوطن وكرامته التى يتذكرها لهم التاريخ دائمًا وأن توفير الأمن والأمان هو مسئولية كل مصرى وليس الشرطة فقط.

وأشار شباب محاكاة البرلمان إلى أننا لن تستطيع أن نتقدم إلا فى ظل مناخ من الأمن والاستقرار وأن رجال الشرطة يبذلون أقصى طاقتهم من أجل الحفاظ على أمن هذا الوطن فتحية إعزاز وتقدير لهم فى عيدهم، بل هو عيد كل المصريين، فلا غنى للشعب عن الشرطة، ولا غنى للشرطة عن الشعب فهى شرطة الشعب.

اليوم السابع -1 -2016

أكد شباب محاكاة البرلمان أنه لن ينجح المتآمرون في النيل من استقرار وأمن هذا الوطن طالما أننا جميعًا شعب وشرطة وجيش يد واحدة متماسكة من أجل التعمير والبناء وإرساء قواعد الأمن والأمان والدفاع عن حقوق الإنسان المصرى، حيث أنعم الله على بنعمة الأمن فمصر مليئة بخزائن الأرض كلها فمن أرادها بسوء أهلكه الله، فمصر هى كنانة الله فى أرضة.

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مصر 365

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