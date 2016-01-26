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مدير أمن الدقهلية لـ "اليوم السابع": دعوات شرازم المجتمع راحت فى الهواء والمحافظة مستقرة

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مدير أمن الدقهلية لـ "اليوم السابع": دعوات شرازم المجتمع راحت فى الهواء والمحافظة مستقرة مدير أمن الدقهلية لـ "اليوم السابع": دعوات شرازم المجتمع راحت فى الهواء والمحافظة مستقرة
قال اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إن الأمور تسير بشكل طبيعى وهادئ، فى ذكرى عيد الشرطة المصري، ولا يوجد أية أعمال مخالفة للقانون.

وأضاف "حمزة" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" شعب الدقهلية نشكره على التواصل والمشاعر الفياضة، وتضامنه مع أفراد الشرطة فى عيدهم، لإن أفراد الشرطة إخواتهم، ومنتظرين منهم الكثير والكثير.

ويتابع مدير الأمن قائلا، الخدمات موجودة فى الشارع بشكل عادى، وفى استقرار ولم نبلغ بأى أحداث أو مسيرات ودعوات الناس الأقلة الرجعيين شرازم المجتمع الفئة القليلة، راحت فى الهواء، ولا يوجد لهم تأييد فى الشارع كما يرى الجميع والشعب رافضهم ورافض أفكارهم، وعيد سعيد على كل الدقهلية.

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