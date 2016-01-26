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بالصور.. ضبط راكب بمطار شرم الشيخ بحوزته 1650 قرصًا مخدرًا

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بالصور.. ضبط راكب بمطار شرم الشيخ بحوزته 1650 قرصًا مخدرًا بالصور.. ضبط راكب بمطار شرم الشيخ بحوزته 1650 قرصًا مخدرًا
ألقت مباحث مطار شرم الشيخ، القبض على راكب أثناء سفرة من مطار شرم الشيخ إلى ، وبحوزتة 1650 قرص مخدر (الجدول الثانى للمخدرات) وأمبول ريفوتريل.

اليوم السابع -1 -2016

كانت مباحث مطار شرم الشيخ قد ألقت القبض على "مهند. ف. ح" 24 سنة أثناء سفرة من مطار شرم الشيخ، وبحوزته 1650 قرص مخدر، بعد أن اشتبه فيه رجال المباحث.

اليوم السابع -1 -2016

تلقى اللواء إسلام البدرى مدير مباحث مصلحة الموانئ، والعقيد محمد سلطان رئيس مباحث مطار شرم الشيخ، بلاغًا من المقدم شريف سمير وكيل مباحث مطار شرم الشيخ بالاشتباه فى أحد الركاب المغادرين من شرم الشيخ الى السعودية. وبتفتيش حقائبه عُثِرَ بحوزته على 920 قرص "إيموتريل" و700 قرص "ذانكس" و10 حبات بيضاء اللون مجهولة النوع والمصدر، وأمبول ريفوتريل.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة، وحُرِّرَ محضر بالواقعة برقم 37 جُنَح قسم ثانى شرم الشيخ، وعُرِضَ المتهم على نيابة شرم الشيخ، وباشرت النيابة العامة التحقيقات برئاسة المستشار عمر شاهين رئيس نيابة شرم الشيخ.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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