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وزير الرياضة: محمود طاهر وافق على التعيين ونائبه رفض والقرار خلال ساعات

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وزير الرياضة: محمود طاهر وافق على التعيين ونائبه رفض والقرار خلال ساعات وزير الرياضة: محمود طاهر وافق على التعيين ونائبه رفض والقرار خلال ساعات
قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة، أن القانون المعمول به فى حالياً يمنح الوزير الحق فى اتخاذ أى قرار يراه مناسب للمصلحة العامة، مؤكداً أن المهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلى وافق على مبدأ التعيين.

وأكد وزير الرياضة، رفض النائب أحمد سعيد لمبدأ التعيين، موضحاً أنه تلقى اتصالاً هاتفياً مساء أمس الإثنين، من محمود طاهر يخبره بموافقته على مبدأ التعيين، بالإضافة إلى موافقة 5 أعضاء أخرين وليس من ضمنهم أحمد سعيد.

وأضاف عبد العزيز خلال تصريحاته لبرنامج مع شوبير، أنه تعرض لهجوم من جميع الأطراف، دون أن يكون هناك مبرر لهذا الهجوم، لافتاً إلى أنه كان بصدد إصدار قراراً بشأن النادى الأهلى أول أمس الأحد، إلا أنه قرر تعطيل القرار بناءاً على طلب شخصى من أعضاء القلعة الحمراء من أجل إجراء اجتماع بينهما، وتم إبلاغى بنتائج هذا الإجتماع من وسائل الإعلام فقط، لافتاً أنه سيسعى لإصدار قراراً نهائياً بخصوص أمر حل المجلس غداً على أقصى تقدير.


>- هشام العامرى: كرسى وزير الرياضة "يهتز".. والأهلى لا يقبل بتفصيل القرارات

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