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مصدر: المتهمون باقتحام شركة صرافة بالدقى غير مسجلين لدى أجهزة الأمن

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مصدر: المتهمون باقتحام شركة صرافة بالدقى غير مسجلين لدى أجهزة الأمن مصدر: المتهمون باقتحام شركة صرافة بالدقى غير مسجلين لدى أجهزة الأمن
تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزه تحرياتها للقبض على المتهمين باقتحام شركة صرافة بالدقى والاستيلاء على 1.5 مليون جنيه والهروب .

وذكر مصدر أمنى أن كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة سجلت مشهد دخول المتهمين البالغ عددهم 4 أشخاص، وإشهار احدهم فرد خرطوش وإشهار آخر "سكين"، وتهديدهم العاملين بالشركة واستيلائهم على النقود من داخل الخزينة .
>وأضاف المصدر أن المتهمين ليسوا مسجلين لدى أجهزة الأمن ، حيث لم تتطابق الصور التى ألتقطت لهم بصور المسجلين خطر، وأنه جارى أيضا إجراء التحريات للتوصل لحقيقة وجود خلافات بين أصحاب الشركة وآخريين من عدمه.


>- تحريات المباحث:4 مجهولين اقتحموا شركة صرافة بالدقى واستولوا على مليون جنيه

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