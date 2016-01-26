مصدر: المتهمون باقتحام شركة صرافة بالدقى غير مسجلين لدى أجهزة الأمن

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزه تحرياتها للقبض على المتهمين باقتحام شركة صرافة بالدقى والاستيلاء على 1.5 مليون جنيه والهروب .

وذكر مصدر أمنى أن كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة سجلت مشهد دخول المتهمين البالغ عددهم 4 أشخاص، وإشهار احدهم فرد خرطوش وإشهار آخر "سكين"، وتهديدهم العاملين بالشركة واستيلائهم على النقود من داخل الخزينة .

>وأضاف المصدر أن المتهمين ليسوا مسجلين لدى أجهزة الأمن ، حيث لم تتطابق الصور التى ألتقطت لهم بصور المسجلين خطر، وأنه جارى أيضا إجراء التحريات للتوصل لحقيقة وجود خلافات بين أصحاب الشركة وآخريين من عدمه.

- تحريات المباحث:4 مجهولين اقتحموا شركة صرافة بالدقى واستولوا على مليون جنيه