جنين القمح.. يحسن قدرتك العضلية ويدعم جهازك العصبى ويعالج الخمول

القمح من أفضل الحبوب التى أكدت الدراسات الحديثة أهميته وفائدته للصحة، و فى السطور التالية يوضح خالد يوسف من واقع هذه الدراسات أهم فوائد تناول جنين القمح:

- يحسن من قوة العضلات ويدعمها بصورة كبيرة، لذا فدائما ما ينصح بتناوله عند ممارسة النشاط البدنى الرياضى.

>- يحوى أحماض (الأوميجا 3) التى تعمل على تقوية الجهاز العصبى ، ويساعد على تحسين المزاج.

>- يساعد بصورة كبيرة فى تنظيم كولسترول الدم ويخفض من نسبة الكولسترول الضار مقابل النافع.

>- يحوى نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التى تحافظ على شباب الخلايا والبشرة وتقلل من علامات الشيخوخة.

>- يحوى نسبة عالية من فيتامين (ب)، الذى يساعد فى الحفاظ على صحة الأنسجة بالجسم ويعجل بشفائها، كما يحميها من التعرض للتلف والضعف نتيجة الاصابة بالأمراض المزمنة كالسكر.

>- يساعد بصورة كبيرة فى منح الجسم الطاقة اللازمة لعمل جميع أعضائه، ويزيد التركيز ويحد من نوبات الإرهاق.