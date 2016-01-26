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جنين القمح.. يحسن قدرتك العضلية ويدعم جهازك العصبى ويعالج الخمول

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جنين القمح.. يحسن قدرتك العضلية ويدعم جهازك العصبى ويعالج الخمول جنين القمح.. يحسن قدرتك العضلية ويدعم جهازك العصبى ويعالج الخمول
القمح من أفضل الحبوب التى أكدت الدراسات الحديثة أهميته وفائدته للصحة، و فى السطور التالية يوضح خالد يوسف من واقع هذه الدراسات أهم فوائد تناول جنين القمح:

- يحسن من قوة العضلات ويدعمها بصورة كبيرة، لذا فدائما ما ينصح بتناوله عند ممارسة النشاط البدنى الرياضى.
>- يحوى أحماض (الأوميجا 3) التى تعمل على تقوية الجهاز العصبى ، ويساعد على تحسين المزاج.
>- يساعد بصورة كبيرة فى تنظيم كولسترول الدم ويخفض من نسبة الكولسترول الضار مقابل النافع.
>- يحوى نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التى تحافظ على شباب الخلايا والبشرة وتقلل من علامات الشيخوخة.
>- يحوى نسبة عالية من فيتامين (ب)، الذى يساعد فى الحفاظ على صحة الأنسجة بالجسم ويعجل بشفائها، كما يحميها من التعرض للتلف والضعف نتيجة الاصابة بالأمراض المزمنة كالسكر.
>- يساعد بصورة كبيرة فى منح الجسم الطاقة اللازمة لعمل جميع أعضائه، ويزيد التركيز ويحد من نوبات الإرهاق.

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