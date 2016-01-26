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للمرأة.. علامات أوعى تتجاهليها تدل على إصابتك بسرطان المبيض

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للمرأة.. علامات أوعى تتجاهليها تدل على إصابتك بسرطان المبيض للمرأة.. علامات أوعى تتجاهليها تدل على إصابتك بسرطان المبيض
يوضح الموقع الإلكترونى الأمريكى " healthyfoodhouse" بعض الأعراض القاتلة الصامتة التى تدل على الإصابة بسرطان المبيض، منها:

1- الدورة الشهرية غير المنتظمة: فقد تكون الدورة الشهرية غير المنتظمة دليل على وجود سرطان المبيض، فى معظم الحالات وجد أن النساء الأكبر من سن 55 عاما الأكثر عرضة للإصابة بسرطان المبيض، لكن هذا لا يعنى أن النساء الأصغر سنا لا يصبن بالسرطان ومن الممكن أن يكونوا ضحايا للمرض.

2- الانتفاخ: فيجب عليك التحقق من السبب إذا كانت معدتك منتفخة لسبب ما مرضى، لأنه قد يشير إلى الإصابة بسرطان المبيض .

3-نمو غير طبيعى للشعر ويكون غامق اللون: فغالبا ما ترتبط هذه الأعراض بأسباب أخرى، ولكن قد يكون نمو الشعر الزائد وداكنا دليل على الإصابة بسرطان المبيض.

4- آلام الظهر المتكررة: من الممكن أن تكون آلام الظهر المتكررة علامة على سرطان المبيض، إذا كنت تعانى من التهاب المفاصل أو هشاشة العظام فمن الممكن أن تتعرض للآم الظهر.

5- وجود ألم فى المعدة والحوض: فمن الضرورى أن تكونى حذرة من آلام المعدة المستمرة وآلام الحوض، لأنها تعد من أعراض سرطان المبيض.

6- الغثيان: يعد علامة من علامات الإصابة بسرطان المبيض، حيث قال الطبيب النسائى الشهير جيفرى ستيرن، إن سرطان المبيض من الممكن أن تسبب فى الإصابة بالإمساك وألم فى البطن وفقدان الوزن بالإضافة إلى الغثيان.

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