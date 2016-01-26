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مفتشات «العمل» يضبطن مخالفات مستشفيات وفنادق جازان

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مفتشات «العمل» يضبطن مخالفات مستشفيات وفنادق جازان مفتشات «العمل» يضبطن مخالفات مستشفيات وفنادق جازان

    شن القسم النسوي في فرع وزارة العمل بمنطقة جازان جولات استهدفت مستشفيات جازان الخاصة، ضبط خلالها مخالفات تتعلق بعدم التقيد بضوابط السلامة والصحة المهنية وضوابط اجتماع العاملين والعاملات إلى جانب عدم الاحتفاظ بعقود العمل وتشغيل عمالة غير مرخص لها.

وذكرت أروى مطهري مديرة القسم النسوي أن الجولات التفتيشية شملت أيضاً الفنادق، حيث ضبطت المفتشات مخالفات عدة أبرزها عدم وجود لائحة تنظيم العمل وعدم توفير أماكن مخصصة لأداء الصلاة والاستراحة للعاملات، كما شغلت بعض الفنادق أقل من ثلاث عاملات بالوظائف المكتبية في فترة العمل الواحدة الأمر الذي يخالف النظام.

من جانبه، أكد علي الحربي مدير عام فرع الوزارة استمرار الجولات التفتيشية بالمنطقة للتحقق من تطبيق النظام، داعياً أصحاب العمل إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة للحصول على امتيازات الوزارة وتلافي العقوبات.

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