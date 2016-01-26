«أمانة جدة» تعتمد تنفيذ 38 برجاً للاتصالات بأشكال جمالية

أصدرت أمانة محافظة جدة منذ بداية العام 20 رخصة لتنفيذ أبراج للاتصالات بأشكال جمالية مختلفة تراعي خصوصية جدة كبوابة للحرمين الشريفين فيما يُتوقع خلال الفترة المقبلة إنهاء إجراءات 18 رخصة ليصل الإجمالي إلى 38 موقعاً في خطوة لتفعيل ودعم العنصر الجمالي في محافظة جدة والحد من التلوث البصري.

وأوضح مدير التنمية الاقتصادية والاستثمار في الأمانة م. تركي بن فتحي الزغبي، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ موقعين بشكل كامل، وهما برج أسماء الله الحسنى على طريق مكة القديم، والآخر في حي الربوة وصُمم على هيئة عمود إنارة، كما يجري العمل حالياً في ثلاثة أبراج في مواقع مختلفة، وهي موقع طريق الملك بشكل موزاييك، وموقع بحي الصفا عمود إنارة، وموقع بحي النهضة شكل عمود إنارة، ومتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال العشرة ايام المقبلة.

يذكر أن المواقع الأخرى التي صدرت رخصها هي طريق مكة القديم، وحي الفيحاء، وحي الربوة، وحي المنتزهات، والشاطئ، والمحجر، والاندلس، والمحمدية، وأبحر الجنوبية، والبساتين، والنهضة والصفا، والنعيم، فيما تنوعت الأشكال الجمالية ما بين أسماء الله الحسنى، ونخلة، وعمود إنارة، وموزاييك.