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لجنة بالكنيست توافق على تجريد الفلسطينيين من ملابسهم فى الشوارع للتفتيش

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لجنة بالكنيست توافق على تجريد الفلسطينيين من ملابسهم فى الشوارع للتفتيش لجنة بالكنيست توافق على تجريد الفلسطينيين من ملابسهم فى الشوارع للتفتيش
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن لجنة القانون والتشريع التابعة للكنيست، صادقت على قانون التفتيش الجسدى للفلسطينيين، والذى يسمح لعناصر الشرطة الإسرائيلية بتفتيش الفلسطينيين تفتيشًا ذاتيا، وتجريدهم من الملابس فى أى وقت وفى أى مكان، بمجرد الاشتباه فيهم.

وأضافت الصحيفة، أنه يحق للشرطى بموجب القانون، تفتيش أى مشتبه به، وتجريده من ملابسه دون أى مسائلة للشرطى، بزعم تقليل العمليات ضد الإسرائيليين.

وأوضحت الصحيفة أن المعارضة الإسرائيلية رفضت القانون، واعتبرته منافى لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يُعْرَض القانون أمام الكنيست للتصويت عليه بالقراءات الثانية والثالثة.

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