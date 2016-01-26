أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الجهات الأمنية: لا وجود لعروق الذهب بجبال شفا الطائف

Google+ Print
الجهات الأمنية: لا وجود لعروق الذهب بجبال شفا الطائف الجهات الأمنية: لا وجود لعروق الذهب بجبال شفا الطائف

    فندت الجهات الأمنية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من العثور على عروق الذهب في إحدى جبال مركز الشفا بالطائف، وذلك عند قيام شركة لتنفيذ الطرق بأعمال التكسير والقطع في المركز.

وجاء هذا النفي عقب التداول الواسع للمقطع، وترافق ذلك مع تواجد أشخاص قدموا للمكان بحثاً عن عروق الذهب كما أشيع.

وقد نفى الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد د. عاطي بن عطية القرشي، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بالصور، عن العثور على كمية من الذهب بشفا الطائف، وحذر من نشر الشائعات غير الصحيحة في المجتمع، داعياً إلى أن يتم الرجوع للجهات الرسمية والمصادر الموثوقة قبل نقل أي أخبار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية