الجهات الأمنية: لا وجود لعروق الذهب بجبال شفا الطائف

فندت الجهات الأمنية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من العثور على عروق الذهب في إحدى جبال مركز الشفا بالطائف، وذلك عند قيام شركة لتنفيذ الطرق بأعمال التكسير والقطع في المركز.

وجاء هذا النفي عقب التداول الواسع للمقطع، وترافق ذلك مع تواجد أشخاص قدموا للمكان بحثاً عن عروق الذهب كما أشيع.

وقد نفى الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد د. عاطي بن عطية القرشي، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بالصور، عن العثور على كمية من الذهب بشفا الطائف، وحذر من نشر الشائعات غير الصحيحة في المجتمع، داعياً إلى أن يتم الرجوع للجهات الرسمية والمصادر الموثوقة قبل نقل أي أخبار.