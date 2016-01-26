ضبط صاحب الإبل حامل السلاح بطريق حفر الباطن العام

أوقفت دوريات أمن الطرق بحفر الباطن أحد ملاك الإبل الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يوقف عابري طريق حفر الباطن – الكويت وهو يحمل سلاحاً من أجل أن تعبر إبله الطريق، وقد تم تسليمه لشرطة حفر الباطن.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أنه بالإشارة لما تم تداوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخص يقوم بتمرير قطيع من الإبل بالطريق ويحمل بيده سلاحا رشاشا.

وأضاف أنه بالتحقق مما أشير إليه فقد تبين ورود بلاغ لدوريات أمن الطرق بمحافظة حفر الباطن من أحد المواطنين، مفيداً عن ملاحظته لشخص يحمل سلاحا يقوم بتمرير الإبل الخاصة به عبر الطريق، وباشرت دوريات أمن الطرق البلاغ في حينه وضبط الشخص والسلاح الذي بحوزته، حيث تبين أنه مواطن أربعيني وأن السلاح الذي بحوزته يحمل تصريحا للاقتناء، مشيرا لحمله السلاح للمحافظة عليه وأنه لم يوجهه تجاه أحد، وتم إحالة المواطن والسلاح لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم.