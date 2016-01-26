مشروع للحقيبة المثالية بمداس أحد رفيدة

شرع مكتب التعليم في محافظة أحد أرفيدة في تنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية المثالية بما نسبته 10% من المدارس الابتدائية في المحافظة على أن يتم زيادة النسبة بشكل تدريجي خلال الأعوام المقبلة.

وأوضح مساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية عبدالله أبو عريف أن المشروع يهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب وسلامتهم من كل ما يعرضهم للخطر، ولكون الحقيبة المدرسية ملازمة للطلاب في المرحلة الابتدائية طوال العام الدراسي، فإنه لابد من التأكد من مواصفات السلامة فيها، وعدم إيذائها للطلاب بناء على ما لوحظ من إثقال بعض الطلاب لحقائبهم، حيث إن المعدل الموصي به عالميا لوزن الحقيبة المدرسية لا يتجاوز (10- 15% ) من وزن الطالب.

وتوقع أبو عريف أن يزيد المشروع من وعي أولياء أمور الطلاب بضرورة الاهتمام بنوعية حقائب أبنائهم، واختيار النوع الجيد والخفيف وفقا لمواصفات مبينة في وثيقة المشروع وموقعها الإلكتروني، ودعا المدارس التي سيطبق فيها المشروع إلى التعاون مع الفريق المكلف من قبل مكتب التعليم وهم: الاستاذ سعيد آل دايل منسقا، والأستاذ عبدالرحمن الشهري عضوا، وذلك لإنجاح هذه المشروع.