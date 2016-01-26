تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى.. بيع الوهم بدلاً من بيع السجاد!

تلك هي الطبقة الحاكمة في إيران، تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى، عندما تحين ساعة المواجهة لا ترى أحداً، وهي صفة غالبة للأصوات العالية، فشدة الصراخ وعلو الصوت لا تعنيان أبداً قوة البأس أوالقدرة على المواجهة، ينسبون أنفسهم إلى الشدة والقوة، تحسبهم مجتمعين على رأي رجل واحد، وهم في حقيقتهم مختلفون في نياتهم، متفرقون في مواقفهم، لا يعقلون أن من كان هذا حاله، فهو خاسر مدحور.

بيع الوهم الكاذب بدلا من بيع السجاد الفاخر

ايران خلال الثلاثين عاما الماضية أبدعت وتميزت في بيع الوهم الكاذب بدلا من بيع السجاد الفاخر، فقد باعته على كثير من حلفائها وتخلت عنهم لحظة المواجهة كما هي عادتها دائما، وللمعارضة البحرينية الساذجة والمرتزقة الحوثيين وحركة حماس تجارب مؤلمة في رؤية الدبر الايراني وقت الزحف، وهذه حقيقة يعلمها جيدا كل من تعامل مع الطبقة الحاكمة في ايران.

أتوقف هنا عن السياسة وأتحدث عن الاقتصاد، ولنبدأ بنسبة التضخم، فقد صرح وزير الاقتصاد الإيراني علي طيب نيا في الربع الاول من العام 2014 أن نسبة التضخم في ايران بلغت نحو 40 في المئة عندما تسلمت الحكومة الجديدة الأمور، مؤكدا أن هذه النسبة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وهي منذ ذلك الوقت وحتى بداية هذا العام 2016 لم تتغير كثيرا حسب التصريحات الرسمية الايرانية. أما بالنسبة للبطالة فهي كبرى المشاكل وأكثرها خطرا على المجتمع الايراني ففي مؤشر على تفشي البطالة في إيران بشكل كبير، خاصة بالنسبة لخريجي الجامعات، أعلنت بلدية خرم أباد مركز محافظة لورستان وسط إيران، عن توظيف 23 شخصا من حملة شهادات الماجستير بقسم النظافة وكنس الشوارع بعقود عمل موقتة، وضمن مشروع توظيف 200 خريج في قسم النظافة والذين يحمل أغلبهم شهادة الباكالوريوس وهو بالتأكيد أمر ليس معيبا في حق المواطن الايراني الا أنه مؤشر واضح على مدى فداحة المشكلة كما ان محافظة لورستان التي تقع فيها تلك البلدية احتلت المرتبة الأولى في ارتفاع نسبة البطالة خلال الأعوام الماضية، وهناك 120 ألف باحث عن العمل. وللتدليل على اتساع مشكلة البطالة يمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تصريح وزير العمل الإيراني، علي ربيعي، الذي حذر قبل وقت قريب، من "تسونامي" البطالة في بلاده، خصوصا لدى الشباب، مؤكدا أن "1.1 مليون من خريجي الجامعات لا يجدون فرصة عمل، إضافة إلى 4.5 ملايين طالب جامعي سيتخرجون قريبا"، مشددا على أن "إيران ستواجه 5.6 ملايين متعلّم باحثين عن فرص العمل".وكان البنك المركزي الإيراني قد كشف عن بيانات اقتصادية قبل وقت قصير تتمثل في أن هناك 47 مليون إيراني من بين 80 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.

تقرير صندوق النقد الدولي

وأنا هنا أدعو المهتمين للاطلاع على تقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد ان الاقتصاد الإيراني يعيش مع بداية العام 2016 وضعا اقتصاديا صعبا، مؤكدا أن هذه المعاناة ستستمر حتى بعد رفع العقوبات واستئناف الصادرات النفطية في شكل تام بالرغم من وجود مشاكل فنية ولوجستية تؤخر قدرة ايران على زيادة انتاجها من النفط في وقت قصير.

وأشار الصندوق بشكل صريح في تقريره السنوي عن إيران ان "التراجع الكبير في اسعار النفط والوضع المالي الصعب للشركات والمصارف والتأخير في استثمارات الأفراد والشركات في انتظار رفع العقوبات تسببت الى حد بعيد بإبطاء النشاط الاقتصادي" في إيران وبناء على ذلك، توقع الصندوق ان يتراجع النمو من ثلاثة في المئة في 2014 الى نحو صفر في المئة في هذا العام 2016، كما يتوقع البنك الدولي أن تسجل إيران أقل معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 0.9% لكل منهما في عام 2015 ويمكن للمهتمين زيارة موقع صندوق النقد الدولي والمواقع المتخصصة على الشبكة العنكبوتيه للاطلاع على تفاصيل التقرير بشكل اكبر.

اعتلال الاقتصاد الإيراني

الامثلة على اعتلال الاقتصاد الايراني كثيرة ومتنوعة ويمكن الحصول عليها من مصادر رسمية ايرانية، وهناك اعتراف رسمي من قبل العديد من كبار المسؤولين الايرانيين ان السبب الهيكلي الذي يقف وراء الأداء الضعيف للاقتصاد الايراني هو الطريقة العشوائية التي تطورت بها البلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية. فالفساد وسوء الإدارة والمشاكل النظامية والمحسوبية ونظام العقوبات فاقمت من ضعف أداء الاقتصاد بشكل ملموس. لهذا السبب قد تحدث مبالغة في تقدير إمكانية حدوث نمو اقتصادي مستقر على المدى القصير على الرغم من رفع العقوبات، ولا يزال الأداء الاقتصادي الكلي، الذي له تأثير على الحياة اليومية للإيرانيين وقدرة الشركات على العمل بشكل أكثر فعالية في المجال التجاري، ضعيفًا.

كبار المسؤولين الايرانيين على دراية بالوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به بلادهم، فقبل عدة أشهر طالب أربعة وزراء إيرانيين (وزراء الدفاع والعمل والاقتصاد والصناعة) في رسالة شهيرة أحدثت ضجة على مستوى البلاد موجهة إلى الرئيس حسن روحاني بإجراء تغيير في السياسة الاقتصادية بغية تفادي حدوث أزمة عميقة بسبب تدهور أسعار النفط وعزوف المواطن الايراني عن شراء المنتجات الايرانية المصنعة محليا، وقد تناولت كبرى الصحف الايرانية تلك الرسالة على نطاق واسع.

وبالتأكيد فان انتقال مستوى التحذيرات الى مستويات رسمية عالية في حجم وزراء في الحكومة يؤكد حجم الأزمة الاقتصاديه التي تعاني منها ايران، ومن يتابع بعض وسائل التواصل الاجتماعي المحدودة في ايران يرى بشكل واضح مقاطعة الإيرانيين لبضائع بلادهم المنتجة محليا بسبب رداءتها وارتفاع أسعارها، ومما ذكرته تلك الرسالة الشهيرة للوزراء الاربعة للرئيس روحاني أن صناعة السيارات التي تعد من أهم الصناعات في البلاد، مهددة بالافلاس لأن أكثر من 100 ألف سيارة تنتظر في المستودعات لعزوف المواطن الايراني عن الشراء ليس لأنها مكلفة ورديئة الصناعة ولا تراعي معايير السلامة فقط بل لان المواطن الايراني ينتظر منذ عدة أشهر رفع العقوبات ليتسنى له الاختيار بين السيارات المستوردة الاكثر جودة.

تعثر القطاع المصرفي

الرسالة الشهيرة نفسها تناولت قضية مهمة وان كانت مبطنة الا وهي التعثر الكبير في القطاع المصرفي الذي يعتبر عصب الحياة لاي نمو مستقبلي في ايران، فالرسالة اشارت ولو بشكل غير مباشر الى اختلاف حاد في السياسات النقدية وتسعير الفائدة بين البنوك الايرانية والبنك المركزي الايراني.

فالبنك المركزي الايراني خفض سعر الفائدة على الودائع في آخر أبريل 2015 من 22 إلى 20%، بينما بعض البنوك الرئيسية ومؤسسات التمويل الخاصة (وهي بالمناسبة كثيرة وبعضها غير مرخص ولكنها تعمل تحت غطاء جهات متنفذة مثل الحرس الثوري وصناديق الخمس التابعة لبعض رجال الدين في قم) خالفت هذه السياسة والسبب ببساطة شديدة يرجع إلى الحجم الكبير للقروض المتعثرة التي تعاني منها البنوك الايرانية ولهذا السبب كانت البنوك تقدم فوائد أعلى على الودائع لتعوض خسارتها الناتجة عن توسع الديون المتعثرة، وللامانة لا توجد أرقام رسمية واضحة عن حجم القروض المتعثرة الا ان بعض المصادر الايرانية المصرفية تقدرها بين 60 الى 70 مليار دولار أميركي.

فوائد مرتفعة على الودائع المصرفية

وبالتأكيد فان ضغط العقوبات في السنوات الماضية وارتفاع مستويات التضخم دفع البنوك الايرانية الى الاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى مثل العقارات والاراضي وانشاء المساكن وهي مجبرة على هذا التوجه لكي تتمكن من تحقيق أرباح عالية وبالتالي دفع فوائد مرتفعة على الودائع المصرفية، كما ان المنافسة غير العادلة بين البنوك المرخصة مع مؤسسات التمويل غير المرخصة والتابعة لجهات متنفذة في أعلى سلطة في النظام الايراني أدى بالبنوك الى رفع اسعار الفائدة لاجتذاب ودائع المواطنين وتجنب الخروج من المنافسة، لذلك فان أزمة القطاع المصرفي في ايران مرشحة للمزيد من التوسع والتمدد في قطاعات اقتصادية أخرى ما لم يتم وضع حد لنفوذ تلك القوى المتنفذة وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي، لذلك فستستمر المؤسسات المالية غير المرخصة في تقديم فوائد مرتفعة وستظل البنوك الايرانية تواصل رفع فوائدها حتى لا تخسر، وبالنتيجة أزمة سيولة يظل يعيشها ويعاني منها الاقتصاد الايراني، ورفع العقوبات عن البنوك الايرانية لن يساهم في تدفق الاموال او الاستثمارات الاجنبية فالبنية الهيكلية للبنوك الايرانية في الوقت الحالي متضررة بشكل كبير وبياناتها وقوائمها المالية يكتنفها الكثير من الغموض والتضليل وبالطبع الفساد ومن الصعب على هذه البنوك والمصارف اجتياز اختبارات التحمل الدولية او مجرد الخضوع لمقررات بازل 1 أو بازل 2

تخلف تقني

في الحقيقة هناك العديد من الصعوبات التي يعيشها الاقتصاد الايراني من الصعب الحديث عنها في مقال واحد ولكن صانع القرار الاقتصادي الايراني يعلم أن هناك تدهورا في مستوى مخرجات التعليم خصوصا خريجي الجامعات الايرانية وتراجع ملحوظ في مخرجات البحث العلمي في عدة مجالات صناعية محلية والتركيز بشكل مفرط على الانفاق العسكري الداخلي والخارجي مما يسبب ضغطا هائلا على الاقتصاد، والمسؤولون الايرانيون يعلمون تمام العلم ان بلادهم متخلفة تقنيا بشكل كبير، وأن هناك نقصا حادا في التقنية الحديثة والمتطورة والخبرة في مجالات عدة، حيث لا يوجد في إيران صناعات متميزة بقطاعات النفط والطاقة، أو تأسيس المطارات والقطارات ووسائل النقل المتطورة أو حتى في مجال الصناعات الغذائية أو مواد البناء، فالزائر للعاصمة الايرانية طهران أو المدن الاخرى المصنفة كمدن رئيسية في ايران يرى بوضوح رداة البنية التحتية وتآكلها والمستوى المتواضع للصناعة المحلية (صناعة مواد البناء وصناعة المواد الغذائية) نظرا للتكنولوجيا المتقادمة المستخدمة في الانتاج، واذا ما استثنينا المنتجات الطبيعية أو الزراعية التي لا تحتاج الى اعادة تصنيع مثل الزعفران أو الفستق فان الدليل على تواضع الصناعة الايرانية هو ضعف الاقبال عليها في أماكن تصديرها لدى دول الجوار نظرا لتواضع الجودة وافتقارها الى التميز وفشلها في المنافسة.

في الحقيقه لا اجد نفسي متفقا مع مقولة ان دبلوماسية حياكة السجاد هي فن ايراني أصيل، فمن يقول ان الايرانيون اخذوا من صناعة السجاد طول البال والقدرة على الاحتمال والصبر وعدم الكلل او الملل هو أمر مبالغ فيه بصورة كبيرة، فمن يعتقد أن أسلوب الخداع والتضليل وسياسة الكذب واللعب على التناقضات وهدم المجتمعات هو ذكاء وفطنة وطولة بال هو بالتأكيد مخطئ تماما.

نحن نعرف الايرانيين أكثر من غيرنا، ومعرفتنا معهم لا تنبع من كونهم جيرانا لنا منذ بدء الخليقة، بل لان لنا تاريخا طويلا معهم في السياسة والاقتصاد وفي ساحات الحرب أكثر من أي امة غربية كانت أو شرقية. كما اننا لا نخشى الاتفاق النووي أو رفع العقوبات عن ايران بل أيدناها بتحفظ ولأسباب معلنة، ومن يظن أننا نخشى مواجهة الطبقة الحاكمة في ايران فهو تجاوز الخطأ الى الحماقة لسبب غاية في الوضوح هو أنهم مثل كرة القدم، يبدون لك متماسكين في الظاهر ومن الداخل فراغ يملؤه هواء له رائحة كريهة كسياستهم وشاذة كاقتصادهم، لذا فهم خواء تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى..!