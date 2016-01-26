أمير الرياض يطلع على مشروع تجاري يقام في العاصمة بتكلفة 33 مليار ريال

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه في قصر الحكم امس، الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة «SST» القابضة.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير منطقة الرياض بالشيخ سلطان آل ثاني في بلده الثاني المملكة.

من جانبه، أعرب الشيخ سلطان آل ثاني عن شكره للأمير فيصل بن بندر على اللقاء، منوهاً بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله-.

وقدم الشيخ سلطان آل ثاني شرحاً لسمو أمير منطقة الرياض عن مشروع تجاري سيقام في مدينة الرياض، بتكلفة إجمالية تبلغ 33 مليار ريال لكتلة بنائية تبلغ 1,4 مليون م2 تضم ثلاثة فنادق عالمية وتحتوي على 1000 غرفة وجناح و700 شقة سكنية، وقاعات للمناسبات والمعارض بالإضافة إلى مول تجاري تبلغ مساحته ال600 ألف م2 ومسجد على مساحة 25 ألف م2.

وبيَن أن المشروع يحتوي على بحيرة صناعية تربط جزئيه الشمالي والجنوبي، مضاف إليها نوافير بأحدث التقنيات لتقديم العروض، مشيراً إلى ممرات زجاجية مطلة على حدائق على مستوى عال، متمنياً أن يحدث المشروع بما يضمه من أفكار وتصاميم، نقلة نوعية في المنافسات التجارية وأسواق التجزئة والأعمال الفندقية إلى أعلى مستوى في العاصمة الرياض، معرباً عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على دعمها المتواصل والغير محدود للاستثمار في هذا البلد الغالي على قلوب الجميع.

وقدم الشيخ سلطان آل ثاني إهداء لسمو أمير منطقة الرياض عبارة عن مجسم كامل عن المشروع وصور عن التصاميم الداخلية.

وفي نهاية الاستقبال تمنى الأمير فيصل بن بندر التوفيق والنجاح للمشروع والقائمين عليه، مثمناً الجهود المبذولة والأعمال المطروحة.

من جهة أخرى استقبل أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض د. عبدالرحمن بن عبدالله الزامل وأعضاء لجنة الأوقاف بالغرفة.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالأوقاف في المنطقة.

كما استقبل الأمير فيصل بن بندر امس رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون المكلف د. عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات الإعلامية، وسبل توظيفها في خدمة منطقة الرياض تنموياً وسياحياً، وخدمة أبنائها فكرياً وثقافياً.