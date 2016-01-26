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«اللجنة الرباعية» بحثت سبل التصدي للتدخلات الإيرانية

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«اللجنة الرباعية» بحثت سبل التصدي للتدخلات الإيرانية «اللجنة الرباعية» بحثت سبل التصدي للتدخلات الإيرانية

    اجتمعت في أبوظبي أمس اللجنة الرباعية المشكلة بموجب القرار 7988 في العاشر من يناير الجاري الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بحضور وزراء خارجية المملكة والإمارات والبحرين ومصر إلى جانب مشاركة الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي.

وجرى خلال الاجتماع متابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وعلى هامش اجتماع المجلس الوزاري، عقد وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ووزير خارجية سامح شكري الاجتماع الثنائي التشاوري في إطار أعمال اللجنة التنسيقية - المصرية المشتركة وتم بحث أعمال اللجنة واجتماعاتها إضافة إلى التشاور والتنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية.

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