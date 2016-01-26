مسرحيات «الترف والبذخ».. المرض يستشري!

شكلت مجموعة من مظاهر الإسراف والتبذير في الولائم والمناسبات وغيرها التي قام ويقوم بها بعض الأشخاص، حالة من رفض المجتمع تجاه هذا السلوك الذي لا يمثل صورة حضارية، بقدر ما يعتبر تراجعاً إلى ما يمثل حالة من حالات عدم تقدير المسؤولية والعبث الواضح في هذه النعمة التي منّ الله بها علينا، وإهدار للثروة الغذائية، إضافة إلى أن مثل هذه التصرفات تعتبر من الأمور التي يبغضها ربنا سبحانه وتعالى، ونهى عنها في كثير من الآيات الصريحة، كما نهى عنها نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم، ففي الوقت الذي نتطلع فيه إلى الترشيد والاقتصاد في المأكل والمشرب وفي الخدمات، حفاظاً على هذه الثروات وامتثالاً لتوجيهات ديننا الحنيف، تطالعنا وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من وسائل النشر، بشكل شبه يومي بتلك الصور والمشاهد المؤلمة عن حالات الإسراف والعبث والاستخفاف بهذه الثروة وبهذه النِعم، عبر هذا الهدر الكبير الذي يقوم بها أشخاص ينظر إليهم بأنهم في موقع القدوة والانضباط والاتزان في التعامل مع هذه الثروة المهمة التي يتمناها الكثير من الفقراء والمساكين في الداخل والخارج، إذ أصبحت هذه الحالات تمثل مظهراً من المظاهر المستهجنة من الجميع وتوصف بأنها عبث علني غير مكترث بنفوس الفقراء والمساكين والمحرومين، وتدعو في نفس الوقت إلى ضرورة أن يؤخذ على يد هؤلاء المبذرين، وردع تصرفاتهم حتى لا تتحول هذه الحالات إلى ظاهرة في مجتمعنا، هذا المجتمع الذي يعول عليه أن يكون القدوة في احترام وتقدير هذه النِعم والثروات التي يتمناها في هذا الزمن الكثير ممن حرم منها.

"الرياض" عبر ندوة الثلاثاء تطرح هذه القضية وصولا إلى ما يؤدي إلى الرفع من ثقافة المجتمع تجاه احترام هذه الثروات المتنوعة، وعدم الاستهانة بها.

التصدي للظاهرة يتطلب وعياً مجتمعياً بقيمة النعم ومخاطر العبث بها.. وقوانين تجرّم سلوكيات التبذير والإسراف

مخالفة الشرع

في البداية قال د.إبراهيم بن أحمد الضبيب: يجب أن نفرق بين الكرم وموضوع الإسراف، مؤكداً على أن إكرام الضيف يعتبر سمة من سمات العرب وقد حث عليه الإسلام، كما أنه كان من صفات العرب قبل الإسلام، وعلى مدى التاريخ، لافتاً إلى أن خروجه عن أُطر حدود الكرم المحمود إلى الإسراف والتبذير قد أوصله إلى أن يُطلِق عليه أفراد المجتمع مصطلحات جديدة لا يليق ذكرها هنا، وذلك لمن يمارس مثل هذا النوع من الإسراف والتبذير، وأن هذا يمثل إشكالية وخللا يجب أن يوضع له حد، مضيفا نحن هنا نخالف الشرع بهذه التصرفات الممقوتة من الإسراف والتبذير، ملقياً باللوم على القنوات الإعلامية وبرامج التواصل الاجتماعي والرسائل الإلكترونية التي أصبحت بمعزل عن التوعية عن الإسراف، عدا ذلك الحديث الذي يتم على استحياء عبر بعض المنابر، وكأن من يتحدث عن هذا الموضوع سوف يؤخذ عليه مأخذ، أو يوصم بأنه شخص بخيل، مؤكداً على أهمية دور المنبر الدعوي الذي يجتمع حوله الصغير والكبير، لافتاً إلى أن هناك أكثر من تسعة ملايين مقيم في المملكة من الممكن أن تخلِق لديهم هذه التصرفات انطباعات غير جيدة لا تليق بمجتمع مثل مجتمع بلادنا، منوهاً إلى أنه من خلال نقد هذه التصرفات عبر المنابر فإنه من الممكن أن يعكس صورة جيدة عن مجتمعنا تؤكد رفضه وعدم قبوله لمثل تلك التصرفات، وأنه يحترم ويقدر هذه النعمة التي منّ الله بها عليه، كما دعا د.الضبيب، إلى ضرورة مساهمة شركات تزويد خدمة الاتصالات العاملة في المملكة، بأن يكون لها دور في توجيه رسائل صوتية تتضمن آيات قرآنية أو أحاديث نبوية تعظم قيمة هذه النعمة وكراهية الإسراف والتبذير، هذا إلى جانب دعوته إلى تكريس ثقافة حفظ النعمة ونبذ الإسراف والتبذير لدى النشء من خلال البرامج التثقيفية والأفلام الكرتونية المخصصة لهذه الغاية.

د. الضبيب: الحالة تستدعي وجود «القدوة» حتى لا يعيش المجتمع ضغوط المباهاة !

تثقيف مدرسي

وحول أهمية دور المدرسة في تثقيف الشباب وتعويدهم على الاعتدال في المأكل والمشرب أشار د.الضبيب إلى أن أول من يجب أن يثقف فيها هو المرشد الطلابي من حيث الإسراف، حتى يكون قادرا على تأدية مهمته في هذا الجانب مع الطلاب، كما لفت إلى أنه من خلال المقصف يمكن أن يخلق المرشد الطلابي سلوكا جديدا للطالب من حيث الحصول على مقدار حاجته من المأكولات بعيداً عن إمكانيات الطالب المادية، منوهاً بأنه لا يجب أن تكون وفرة النقود مع الطالب هي المعيار للحصول على حاجته من مأكولات المقصف، لافتاً أن هناك سلوكا آخر يمارسه بعض الطلاب مع الأطعمة الزائدة وهي التخلص منها في براميل النفايات، مؤكداً أن دور المرشد الطلابي مهم في هذا الجانب، من خلال لفت انتباه الشباب إلى احترام النعمة وحفظها وعدم أخذ ما يزيد عن الحاجة، مؤكداً بأن المدرسة والمرشد الطلابي يمثلان الخطوة الجادة والعملية في رسم خارطة طريق لمستقبل تعاطي هؤلاء الطلاب مع معيار الحاجة من المأكولات والمشروبات، وفي نفس الوقت لفت د. الضبيب أن بعض المجتمعات الأوروبية تفرض نوعا من الغرامات المالية على الشخص الذي تكون طلباته من المأكولات في المطاعم تفيض عن حاجته، لافتاً إلى أن هذا يعطي مؤشراً إلى أن القدرة المالية ليست ذات أهمية لديهم بل إن الأهمية في نظرهم تتركز في أن هذا الطعام الفائض عن الحاجة والذي سيكون مصيره إلى صناديق القمامة، يعتبر استخفافاً بمقدرات الشعب الذي يجب أن لا تهدر تحت مظلة القدرة المالية. كما يقترح د.الضبيب، بأن تبادر المدارس في وضع جائزة للطلاب المقتصدين في الأكل والشرب، والمحافظين على النعمة، مؤكداً بأن هذه الجائزة سوف تحفز الشباب والطلاب على أن تكون هذه الطريقة ثقافة يمارسها الجميع،

د. المحسن: سلوك مرفوض دينياً واجتماعياً.. وبعض المبذّرين «مدين»!

الوسطية

وقال د. عبدالله الطريف: لاشك أن الإسراف يعتبر من الأخلاق الذميمة التي ذمها ونهى عنها الشرع وشدد عليها ولذلك قال الله تعالي في محكم التنزيل «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين»، ومن هنا نلاحظ أن الله قال: «كلوا واشربوا»، ثم قيّد ذلك بعدم الإسراف، ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه يبغض هذه الخصلة، سواء كان الإسراف بالنوع أو الكم، إذ لا فرق بينهما، ومن هنا ندرك أن ديننا دين الوسط ودين الاعتدال، ولذلك كان هذا الخلق الذميم الذي ذمه الشرع ونهى عنه، ولفت الطريّف إلى أن بعض الناس قد يخلط بين الاسراف والتبذير، منوها إلى أن هناك من أهل العلم من قال بأن الاسراف هو التبذير ومنهم من قال بأن الاسراف يختلف عن التبذير، فقال بعض أهل العلم إن الاسراف يكون بالمقدار والتبذير يكون بالموقع بمقدار الحق أو بموقع الحق والغالب أن التبذير يكون بحرام، مثّل ذلك بإنفاق المال على الخمور أو على شيء محرم فهذا يعتبر من التبذير، أما الاسراف فيكون في الحلال لكنه يُتجاوز فيه الحد، كما أشار د. الطريف إلى أن ديننا الحنيف دعا إلى حفظ الضرورات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، لافتاً إلى أن من حفظ المال عدم الإسراف، مشيراً إلى أن الله يبغض هذه الصفة، وأضاف قائلاً: من هذا المنطلق فإنه ينبغي على كافة المنابر والمدارس والبرامج الإعلامية بكافة قنواتها أن تساهم في إظهار مساوئ وأضرار هذا السلوك، منبهاً إلى أنه من الخطأ نشر مظاهر الإسراف عبر برامج التواصل الاجتماعي أو غيرها من باب التحذير أوالنقد.

د. الطريف: المساجد والمدارس والإعلام مسؤولة عن معالجة السلوك.. وتجاهل مقاطع البذخ أجدى

محاصرة المشكلة

ويوضح د. محسن بن عبدالرحمن المحسن بأن النصوص الشرعية الموجودة في القرآن الكريم، وفي السيرة النبوية، وفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، تؤكد على أن حالة الإسراف والتبذير مرفوضة رفضاً قاطعاً في الفكر الإسلامي وفي مصادر التشريع، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى « كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى»، لافتاً إلى أن هذا السلوك مرفوض دينياً واجتماعياً، مشيراً إلى أن من يمارسون هذا الإسراف في المجتمع يعتبرون قِلة، لكنْ لهم حضور إعلامي أو تم إظهار تصرفهم بطريقة أو أخرى عبر وسائل التواصل وغيرها، مؤكداً أن مجتمعنا لا يزال مجتمعا محافظا ولديه نوع من التوعية، والوعي بأن مثل هذه التصرفات محرمة شرعاً وغير مقبولة اجتماعياً، منبهاً في ذات الوقت أنه بالرغم من ذلك فإنه من الضروري تشخيص وضع هؤلاء القِلة ومعرفة الأسباب التي دعتهم إلى هذه التصرفات المرفوضة، ومن ثم نحاول أن نحاصر هذه المشكلة بمجموعة من العلاجات والآليات، لافتاً أن من أسباب وجود هذه الظاهرة من المنظور التربوي والاجتماعي هو تحسن المستوى المعيشي، والرفاه الاجتماعي والذي يعتبر واحدا من الأسباب التي يأتي في مقدمتها العادات الاجتماعية، منوهاً إلى ضرورة أن تتكاتف وسائل الإعلام وعلماء الشريعة والتربويين والاجتماعيين للتأكيد على ضرورة التخلص من العادات السيئة والتي تعتبر عادة أكثر منها ارتباطا بالمستوى المعيشي والسبب في ذلك أنه للأسف الشديد يلاحظ في كثير من الأوقات أن هناك أشخاصا لديهم التزامات تجاه قروض مالية من البنوك أو غيرها، وفي نفس الوقت تجده يمارس حالة التبذير والإسراف، كما لفت إلى ان من الأسباب الرئيسية لوجود هذه الظاهرة هو عدم وجود تقنين واضح ضد هذه المظاهر، داعياً إلى مواجهة مثل هذه الحالات من الإسراف والتبذير من خلال استصدار قرارات نظامية على مستوى وزارات معنية بهذا الجانب لعلها تساهم في التخلص من مثل تلك المظاهر.

م. الزيدان: نحتاج تغيير المفاهيم وتعديل ثقافة المجتمع بقوانين تحاسب المخالفين

تعديل ثقافة المجتمع

وقال م. حمد الزيدان: نظراً للظروف الاقتصادية والسياسية، وظروف الحرب التي نعيشها الآن، ومن خلال هذه الندوة الصحفية أود أن أرسل رسائل شكر وتقدير وعرفان لقيادتنا الرشيدة التي تسهر على راحتنا وعلى أمننا، ولجنودنا الذين يقاتلون ويقدمون أرواحهم في سبيل أمننا وأماننا على الحدود وداخل الوطن فلهم كل التقدير والاحترام، وأضاف قائلاً: في مثل هذه الظروف نحن أحوج ما نكون لإعادة وتعديل ثقافة المجتمع بالرغم من صعوبتها، لكن الحرب أصعب منها، فكوننا وصلنا إلى الحرب التي اس

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads