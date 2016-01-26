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مديرية الصحة بالشرقية: خروج مصابى انفجار"ههيا" من المستشفى المركزى

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مديرية الصحة بالشرقية: خروج مصابى انفجار"ههيا" من المستشفى المركزى مديرية الصحة بالشرقية: خروج مصابى انفجار"ههيا" من المستشفى المركزى
قال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الثلاثة مصابين فى انفجار عبوة بدائية أمام مكتب البريد بمدينة ههيا فى الشرقية، خرجوا من المستشفى المركزى بعد تلقى العلاج، فإصاباتهم كانت عبارة عن خدوش سطحية.

كان اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا يفيد بوقوع انفجار أمام مكتب بريد ههيا بجوار نادى المعلمين بالمدينة، ما أسفر عن إصابة "عبد الرحمن. ع. ب" 35 عاما وابنه "عمرو" سنتين ونصف، وابنته "آلاء" 12 سنة، تصادف مرورهم أثناء وقوع الانفجار، بالإضافة إلى تهشم واجهة المبنى، وكشك الحراسة الأمنية أمامه.

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