صور: الهدوء سمة غرف نوم جوليا روبرتس

يبدو أن الممثلة Julia Roberts الأمريكية الشهيرة عضو بارز في تجارة العقارات، حيث اشترت وباعت العديد من المنازل التي تنقلت بين كل منها في كل فترة من حياتها. وفي هذا الإطار، يلقي "سيدتي. نت" نظرة على "ديكورات" غرفة نوم روبرتس في منازلها المتعددة، في ما يأتي:

في منزلها الواقع بحيّ "مانهاتن" النيويوركي، المنزل الذي كانت باعته للممثلة الأمريكية Holly Hunter سنة 2005، تحكم البساطة غرفة النوم الرئيسة، إذ يقتصر أثاثها على السرير المزدوج، وعلى جلسة تضمّ مقعدين من الجلد البنيّ، فيما تغطّي الستائر البيضاء الشفافة نافذتيها.

صور: "ديكورات" كلاسيكية في صالونات النجوم

وفي السياق عينه، تسيطر البساطة على غرفة النوم الرئيسة الخاصة بها في منزلها بـ"هاواي"، بالقرب من خليج "هانالي" على الشاطئ الشمالي من جزيرة "كاواي"، إذ تحضن سريراً ضخماً، يكسوه مفرش أبيض، ويتموضع بجوار النافذة، لتستلقي المالكة عليه وتنعم بإطلالة هادئة على شاطئ البحر. فيما جعلت الممثلة بديلاً للأباجورات وحدتَي إضاءة مثبتتين على الحائط الذي يستند إليه السرير.

من جهة ثانية، يعبّر ديكور غرفة نومها عن الهدوء في شقتها العصرية الواقعة بمدينة "نيويورك"، مع طغيان برودة اللون الأزرق على مخدات وغطاء السرير. هناك، يبرز مصباح (أباجور) طويل ذو رأسية ( شابو) متكئة على قاعدة تشبه الجنزير.

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