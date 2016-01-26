أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

صور: الهدوء سمة غرف نوم جوليا روبرتس

Google+ Print

الإثنين 25-01-2016 12:04

يبدو أن الممثلة Julia Roberts الأمريكية الشهيرة عضو بارز في تجارة العقارات، حيث اشترت وباعت العديد من المنازل التي تنقلت بين كل منها في كل فترة من حياتها. وفي هذا الإطار، يلقي "سيدتي. نت" نظرة على "ديكورات" غرفة نوم روبرتس في منازلها المتعددة، في ما يأتي:

في منزلها الواقع بحيّ "مانهاتن" النيويوركي، المنزل الذي كانت باعته للممثلة الأمريكية Holly Hunter سنة 2005، تحكم البساطة غرفة النوم الرئيسة، إذ يقتصر أثاثها على السرير المزدوج، وعلى جلسة تضمّ مقعدين من الجلد البنيّ، فيما تغطّي الستائر البيضاء الشفافة نافذتيها.

صور: "ديكورات" كلاسيكية في صالونات النجوم
وفي السياق عينه، تسيطر البساطة على غرفة النوم الرئيسة الخاصة بها في منزلها بـ"هاواي"، بالقرب من خليج "هانالي" على الشاطئ الشمالي من جزيرة "كاواي"، إذ تحضن سريراً ضخماً، يكسوه مفرش أبيض، ويتموضع بجوار النافذة، لتستلقي المالكة عليه وتنعم بإطلالة هادئة على شاطئ البحر. فيما جعلت الممثلة بديلاً للأباجورات وحدتَي إضاءة مثبتتين على الحائط الذي يستند إليه السرير.
من جهة ثانية، يعبّر ديكور غرفة نومها عن الهدوء في شقتها العصرية الواقعة بمدينة "نيويورك"، مع طغيان برودة اللون الأزرق على مخدات وغطاء السرير. هناك، يبرز مصباح (أباجور) طويل ذو رأسية ( شابو) متكئة على قاعدة تشبه الجنزير.

شاهدي أيضاً:

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي