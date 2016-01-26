طحنون بن محمد يؤدي صلاة الجنازة على جثمان محمد الرميثي

أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية ظهر أمس صلاة الجنازة على جثمان المغفور له محمد سعيد خلفان الرميثي وذلك في مسجد الشيخ زايد في منطقة القطارة في مدينة العين.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي واللواء محمد خلفان الرميثي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي وجمع من المواطنين والمقيمين في مدينة العين.

بعد ذلك ووري جثمان المغفور له محمد سعيد خلفان الرميثي الثرى في مقبرة القطارة. وعبر سموه عن صادق تعازيه ومواساته لوالد وأسرة المرحوم داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.