إحلال وتجديد بمستشفى الكورنيش في أبوظبي

جدد مستشفى الكورنيش في أبوظبي وحدات المرضى المقيمين، في إطار تحسينات كبيرة يقوم بها المستشفى وتستمر حتى العام 2017، بهدف توفير غرف حديثة ذات مساحة أكبر لرعاية المرضى، وخدمات متطورة ومرافق محسّنة للمرضى وعائلاتهم، إضافة إلى أعمال ترميم وتحسين ورفع قدرات غرفة العمليات الحالية ووحدة التخدير.

وقالت ليندا كلارك الرئيسة التنفيذية للمستشفى، إن الهدف الرئيسي من مشروع الترميم هو توفير غرف خاصة تتناسب بشكل أكبر مع احتياجات وتوقعات المرضى، وتوفر لهم الخصوصية والراحة خلال إقامتهم، لتقديم أعلى مستوى من الجودة، ورعاية صحية أكثر أماناً في بيئة استثنائية للمريض.

وقال زايد الداحمة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات، إن مستشفى الكورنيش يقوم بتقديم خدمة توصيل المرضى لحاملي بطاقة «ثقة» بالسيارات إلى منازلهم ضمن مدينة أبوظبي، وذلك بعد الانتهاء من الإقامة الطبية.