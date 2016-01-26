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«الأوقاف وشؤون القصّر» تنظم ملتقى الأحبّة الرابع في دبي

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«الأوقاف وشؤون القصّر» تنظم ملتقى الأحبّة الرابع في دبي «الأوقاف وشؤون القصّر» تنظم ملتقى الأحبّة الرابع في دبي

استكمالاً لفعاليات مبادرة الإمارات لصلة الأيتام والقصّر وللعام الرابع على التوالي، نظمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي فعالية «ملتقى الأحبة 2016» بحضور الشيخ أحمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ راشد بن سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وطيّب الريّس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر ومشاركة كبيرة من موظفي المؤسسة الذين حضروا خصيصا لمشاركة القصّر هذه الفعالية في ملتقى زايد بن محمد في منطقة الخوانيج.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص المؤسسة على مد جسر التواصل بين المؤسسة والقصّر والحاضنات ومن في حكمهم والتواصل المباشر بين الإدارة العليا وموظفي المؤسسة والحاضنات والقصّر، إضافة إلى كسر روتين العمل بين الموظفين والعملاء وتقوية أواصر التواصل بين المؤسسة والموظفين واستجابة لرغبة الحاضنات في هذا اللقاء الودّي.

وتضمن ملتقى الأحبة 2016 فقرات متعددة بمشاركة من الحاضنات والقصّر وجهات خارجية مشاركة مثل الفقرات التراثية وركوب الركشة وورش عمل وفقرات مختلفة من الفرق الشعبية وألعاب حركية ورياضية ومسابقات ثقافية.

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