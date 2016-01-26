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الجبهة الوسطية: عصر المظاهرات انتهى وعلينا التكاتف حول القيادة السياسية

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الجبهة الوسطية: عصر المظاهرات انتهى وعلينا التكاتف حول القيادة السياسية الجبهة الوسطية: عصر المظاهرات انتهى وعلينا التكاتف حول القيادة السياسية
قال صبرة القاسمى مؤسس الجبهة الوسطية إن عصر المظاهرات أنتهى وأى محاولة لإحداث الفتنة داخل الشارع المصرى فهى تعد محاولات لإسقاط الدولة المصرية ككل ولن تضر النظام المصرى فقط كما يظن البعض.

وأضاف "القاسمى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" لن يستجيب أحد لدعوات التظاهر فالدول المجاورة لنا وما حدث فيها من تخريب عبرة للجميع وعلى كل أبناء الوطن التكاتف حول القيادة السياسة خلال المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن جماعات التى تتبنى العنف مثل "داعش" تغازل الشباب من أجل استطابهم ومحاولة ضمهم للتنظيم ، مطالبا المسئولين فى بأن ينتبهوا لهذا الأمر.

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مصر 365

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