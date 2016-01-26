حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 26 يناير

حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 2016/1/26

>حظك اليوم لبرج الأسد :

>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

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برج القوس حظك الثلاثاء 26/1/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس :

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>حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 26/1 /2016

>برج الثور على الصعيد المهنى:

برج الثور على الصعيد العاطفى:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 26/1 /2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى:

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 26/1/2016

>الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 26/1/2016

>الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 26/1 /2016

>برج السرطان على الصعيد المهنى:

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 26/1/2016

>العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 26 /1/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 26 /1/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 26 /1/2016

>برج الحمل على الصعيد المهنى..

برج الحمل على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 26 /1/2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى..

برج الحوت على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

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>توخى الحذر فهناك مكائد فى عملك يجب أن تأخذ احتياطك حتى لا تقع فى الفخوخ المنصوبة لك، لذلك حاول أن تعمل بكل جهدك ولا تنشغل بكلام الأخرين وحاول ان تحدد اهدافك وتكثف جهودك لتصل على كل ما حلمت به رغم عن أنف أعدائك.الحب وحده القادرة على إخراجك من كل هذه المشاكل، لذلك يجب أن تتخطى أى مشاكل مع شريك حياتك وتبدأ صفحة جديدة معه حتى تتمكن من الخروج من هذه المرحلة بسلام .عام 2016 بشكل عام من أكثر الأعوام الذى سيتمتع أبناء هذا البرج فيه بالصحة الجيدة، وحتى إن تعرضوا لبعض الوعكات، ستكون مجرد أزمات بسيطة وستمر مرور الكرام .سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودا على حالتهم الطبيعية.>لا تستلم لضغوطات العمل ولا تندفع نحو تركه أو تقديم استقالتك لأن التسرع فى مثل هذه الامور سيجعلك تندم اشد الندم فيما بعد، لذلك حاول أن تحافظ على ثباتك الانفعالى، فربما الاشتباك او المواجهة الصريحة تطيح بوظيفتك .بعد مجموعة من المشاكل التى كادت أن تنهى حياتك العاطفية وتقضى على ارتباطك ، سيعود الحب ليأخذ مكانه الطبيعى فى حياتك وسيكون طوق النجاة بالنسبة للمشاكل التى ستواجهك، لذلك حافظ على شريك حياتك وضعه فى مكانه الصحيح قبل ان يفوت الأوان.بالنسبة لصحتك فستكون فى تحسن عن قبل، فستتخلص من بعض الأعراض المزمنة التى لازمتك الفترة الأخيرة، كالصداع وألام البطن، لذلك كون أكثر تفاؤلا .للأسف أيام صعبة سيواجهونها أبناء هذا البرج خاصة على مستوى الحياة العاطفية التى قد تقلب حياتهم رأس على عقب .>مواليد برج الثور لديهم لقدرة على تحمل المسؤلية وتجاوز الصعاب فى كل مناحى الحياة، نجد أن لهم لكل مشكلة حل، يرون أن الدنيا بسيطة ولا يجب أن نقف أمام المشاكل، فى الفترة القادمة سيعتمد عليك فى كثير من الأمور العملية التى تحقق نجاح لفريق العمل الذى تنتمى له، ولكن تتوقع لك الأبراج بعض الصعوبات التى ستمر سريعا بعد أن تترك لك خبرة لا بأس بها.لديك مشكلة مع الحبيب فى طريقة التعبير التى يجب أن تكون بينكم لتجنب كل العقبات ، حاول أن تتلاشى بعض النزاعات التى تظهر من المشاكل الصغيرة فدائما الحرائق تندلع من مستصغر الشرر ، حاول أن تتجنب الجدال فهو يؤدى إلى مشاكل أكبر من حجمها الطبيعى.أنت تسير فى طريق مثالى للحفاظ على صحتك تظهر النتائج على مظهرك فأنت تخسر وزنك وتزيد من رشاقتك التى بدأت تلقى بظلالها على صحتك العامة ، سترى النتيجة فى نهاية العام فلا تتعجل الأمور وثابر.سيكون هذا العام ملئ بالأخبار السارة التى ستجعل موقفك يتحسن فى المجال العملى، الأجواء ملائمة للقيام بالأعمال المؤجلة التى يمكن أن تضفى أثارها على مستقبلك المهنى والعاطفى.>مواليد برج الجدى أكثر ما يميزهم عن غيرهم أنهم شديدون الالتزام يسعون طوال الوقت لتحقيق أهدافهم بالطرق الشرعية حتى لو تطلب ذلك منهم وقت وجهود أكبر، فهم يرون أن الحياة مثالية وهم قادرون على العيش فيها بهذه الطريقة، هون على نفسك ولا تجعل الأمور معقدة أمامك فأنت من الأشخاص الذين يستطيعون أن يواجهون الصعاب.يحاول الشريك تجنب كل ما يزعجك فى حياتكم وذلك حتى تكون الحياة أفضل فى الأيام المقبلة حاول أن تشعره أنك مقدر ما يقوم به تجاهك حتى يستمر فى التقدم فى هذا الاتجاه، لا تتراجع فى قرارك الأخير فأنت على صواب ولكن تحتاج إلى من يدعم قرارك.تظهر عليك بعض الأعراض الموسمية للبرد ولكنك تحاول تخطيها ببعض الأدوية المهدئة أو المسكنات ، لا تعتمد على الاسعافات الأولية وحسب ولكن عليك بزيارة الطبيب حتى تتغلب على المرض فى بدايته ولا يتمكن منك، المشروبات الدافئة من الأمور التى ستكون مثالية فى الأيام القادمةتتوقع لك الأبراج مزيد من الرقى فى عملك حتى تصل إلى النتيجة المرجوة منك لا تتراجع عن قراراتك المصيرية التى اتخذتها، فسوف ترى النتيجة فى الايام القادمة والتى ستكون محط أنظار وإعجاب الجميع.>تعيش حالة من الأنتعاش الذهنى، وتطرح أفكار متميزة تلقى إعجاب رؤسائك، وتجد دعم من الزملاء المحيطين لتنفيذ هذه الأفكار.ذكائك العاطفى، لن يقل عن ذكائك المهنى، تتغلب على مشكلة بينك وبين شريك حياتك، وتستطيع حلها بسهولة من خلال كلامك المعسول.حالتك الصحية فى أعلى مستوياتها، واظب على العادات الغذائية السليمة، واستمتع بهواياتك.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش يوماً من التقدم فى العمل والتميز الحقيقىن ويطرح أفكار تمتلك على تميزاً خاصاً، وتلقى إعجاب رؤسائك ويدعمك الزملاء المقربين لتنفيذها، وذائك العاطفى لن يخذلك اليوم وتستطيع أن تحل مشكلة مع شريك حياتك بسهولة، عن طريق كلامك المعسول، واسلوبك الخاص فى الحديث، وحالتك الصحية جيدة جداً، واظب دائماً على اتباع العادات الغذائية السليمة.>التزم الصمت، ولا تتدخل فيما يعينك، حتى لا تجد ما لا يسرك، مشكلات العمل لا تنتهى والمشاجرات بين الزملاء ستحل مع الوقت، احتفظ بهدوئك.شريك حياتك لن يستوعب مواقفك دائماً، فكر جيداً وراجع نفسك قبل أن تتصرف تصرف تندم عليه مستقبلاً.تحتاج إلى استعادة لياقتك البدنية، ارجع على ممارسة الرياضة، حتى لا تتراكم المشكلات الصحية.مشكلات العمل لا تنتهى، والصراعات بين الزملاء تحل مع الوقت، ابتعد عن هذه الأجواء والتزم الصمت، كى لا تتأثر بشكل كبير، وتصرفاتك مع شريك حياتك يمكن أن تسبب لك أزمات كثيرة، فشريك حيات لن يستوعب مواقفك فى كل الأوقات، راجع تصرفاتك حتى لا تندم لاحقاً، وتحتاج إلى استعادة لياقتك البدنية التى فقدتها خلال الأيام الماضية، لابد من العودة إلى ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائى سليم>تحاول طوال الوقت أن تكتشف مواهبك الجديدة والمدفونة داخلك والتى لا يعرف عنها الكثيرون، فتكون محط أنظار رفقاء العمل ستكون الفترة القادمة رائعة فى حياتك العملية والتى سترى أنك تمتلك كثير من الأفكار النيرة التى ستلقى بظلالها على حياتك العملية وتجعلك فى المقدمة.تسطع شمس جديدة فى حياتك العاطفية فى الفترة القادمة أفتح الباب لقلبك ليدخل الحب ويدفئه بشمسه حياتك الباردة بعد أن اخترت أن تغلق أبوا قلبك فترات طويلة، حاول أن تخرج من الماضى ببعض الأفكار المبتكرة والجريئة فلا يوجد بصمة إنسان تشبه الأخرى فلكل منا طباع تختلف عن الأخر.حياتك الصحية مستقرة ولكنك شخص تعانى من وسواس القهرى تحاول طوال الوقت التأكد من صحتك وأحوالها وهذا ما يعرضك لهواجس نفسية قد لا يحمد عقباها، استمع إلى نصائح الطبيب ولكن لا تجعلها هاجس يؤرق حياتك ويقلقك.ترى أن الأفضل أن يكون العام مختلف عن ماقبلة وذلك بتغير خطة الأهداف، لا تؤجل عمل اليوم للغد أجعله شعار لا يمكن أن تتخلى عنة أبدا حتى لا تتراكم الأعمال على عاتقك فلا ستطيع أن تنجز منها أى شى، ستكون الفترة مواتية لعمل رحلة جميلة مع الأصدقاء ستترك أثارها الجميلة ببعض الذكريات والصور السعيدة.>قراراتك المتذبذبة فى العمل، تضعك فى مشكلة صعبة، اختر القرار الصواب، و لا تضع نفسك فى مأزق بسبب التردد، احسم أمورك.مشكلات مع شريك حياتك بسبب انشغالك الدائم عنه، حاول أن توازن بين عملك، وشريك حياتك، أنت تستطيع التحكم فى الوقت لكن سيرهقك ذلك.تحتاج إلى الأبتعاد عن الأجواء الروتينية التى تعيشها، تنتنق هذه الأجواء بداخلك، لكن يجب ان تحول نقدك لواقع، لاستعادة صحتك.تعيش حالة صعبة فى محيط العمل، وتقابل لحظات عصيبة بسبب تذبذب قراراتك التى تضعك فى مأزق حقيقى بسبب عدم القدرة على تنفيذ هذه القراراتن وحالتم العملية تؤثر على حالتك النفسية، فانشغالك بمشكلات العمل يؤثر على علاقتك بالحبيب، أنت لا تستطيع التركيز فى أكثر من شىء فى آن واحد بسهولة، سيرهقك ذلك فى البداية لكن لابد من الموازنة، وتحتاج إلى الأبتعاد عن الجواء الروتينية التى تعيشها لتستعيد صحتك.>هناك العديد من الانحرافات فى مكان العمل تحد من إنتاجيتك اليوم وتشغل عقلك بعيدًا عن العمل نفسه وتسبب لك الضيق، لذا أنت فى أمس الحاجة لأن تستعيد تركيزك مرة أخرى وتتجنب القيام بأى عمل يمكن أن يسبب لك الغضب أو الاحتكاكات بزملائك فى العمل لأن الخسائر ستكون فادحة للغاية.لديك موهبة فى إثبات أن وجهة نظرك صحيحة فى كل جدال مع شريك حياتك، وهذا يجعلك تشعر بالرضا عن علاقة الحب وتراها تسير فى المسار المناسب ولكن فى المقابل الطرف الآخر يرى الصورة بزاوية مختلفة ويشعر بأن الأمور ليست على ما يرام ويريدك أن تحترم رأيه أكثر.الاسترخاء هو كلمة السر لكى تمتع بصحة جيدة اليوم، خاصة إذا دعمته بالتدليك وتدليل نفسك بحمام دافئ وتجنبت التوتر قدر الإمكان، ولكن رغم كل شيء تظل آلام لمعدة مشكلة قائمة بالنسبة لك تحتاج منك الانتباه إلى نظامك الغذائى وتجنب الأطعمة المشبعة بالدهون والسكريات.اليوم أنت بحاجة لأن تدرك أن كونك أسيرًا للماضى لن يساعدك بأى شكل من الأشكال، وهذا لا يعنى ألا تستفيد من دروس الماضى، ولكن يعنى أن تدعه يذهب لحاله وتأخذ خطوة نحو المستقبل وحل مشاكلك الرئيسية.>خلال الفترة الأخيرة وظيفتك لا تجعلك تشعر بالرضا ورغم ذلك أنت بحاجة شديدة إليها لأسباب مادية، ولكن قريبًا ستنفتح لك آفاقًا جديدة فى الحياة المهنية وتجد فرصًا جديدة لعمل يرضيك ويجعلك تشعر بالسعادة، على المستويين المهنى والمادي.هذا هو الوقت المناسب للتخطيط لإجراء تغييرات كبيرة إيجابية فى مسار علاقتك العاطفية الحالية، وأنت على أتم استعداد لأن تأخذ خطوة نحو نقل العلاقة إلى مرحلة متقدمة والوصول إلى المزيد من الشفافية فى العلاقة والوضوح مع شريكك بشأن مشاعرك فى العلاقة.حاول أن تكون حذرًا كى لا تقع لك المزيد من الحوادث والإصابات اليوم فحتى تلك الإصابات الصغيرة يمكن أن تكون خطيرة بالنسبة لك الآن وتجعلك تحتاج لاستشارة طبيب بشأنها، وحاول كذلك ألا تترك أى مرض جسدى دون علاج وامنح صحتك الرعاية الكافية.>أنت اليوم فى أحسن أحوالك الإبداعية بفضل خيالك وأفقك الواسع الذى يجلب لك الحظ والسعادة خاصة إذا تجنبت التفكير فى النتائج المنطقية واتباع طريقة نمطية ومعلبة فى البحث عن حلول للمشكلات الطارئة. تذكر أن لديك من الطاقة ما يكفى للاستثمار فى الإبداع والابتكار فأطلق لخيالك العنان وسترى قريبا نتائج مذهلة لما تبذله من مجهودات وتطلقه من أفكار.>يتوقع علماء الفلك أن تحصل على زيادة فى الدخل قريباً، كما أن علاقتك بكل من حولك ستكون على ما يرام وكل ما تمر به من أزمات سينتهى، كل ما عليك القيام به هو التخفيف من عبء العمل الذى يتصاعد ويضيف إليك الكثير من التعب والجهد، وهو ما يضعف أدائك فى العمل، لذا حاول أن تعرف كيف تدير وقتك فى العمل بشكل جيد.أوضاعك العاطفية جيدة فى هذا اليوم، ومن المتوقع أن تكون هناك شحنة عاطفية من الحبيب فى طريقها إليك، ورغم كل هذا إلا أنك ستتصرف فى هذا اليوم بشكل غير جيد، مما قد يزعج الحبيب، فحاول أن لا تترك هذه المشاعر السلبية تسيطر عليه واهتم به أكثر من ذلك.يتوقع أن تكون هذه الفترة هى المناسبة للبدء فى ممارسة التمارين الرياضية المكثفة، مثل رفع الأوزان، لأن هذا سيكون له تأثير جيد فيما بعد، وهذا سيشعرك ببعض الراحة ويجعل جسدك صحى وخالى من السموم، كما أنه من الضرورى أن تقدم على تناول الأكل الصحى، ولا تدع الأوضاع السيئة المحيطة بك تؤثر عليك.من المحتمل أن تتعرض حياتك إلى بعض التغيرات البسيطة والخلافات مع العائلة، ويبدو الوضع بالنسبة لك صعب للغاية، ولكنك دوماً لديك القدرة على حل كل هذه الأزمات بشكل سريع وسهل، دون أن تدع المشاعر السلبية تؤثر عليك وتحبطك، فكل شئ سيتحسن تدريجياً.>أوضاعك المهنة تتحسن بشكل كبير، اليوم مثمر بدرجة لم تكن تتخيلها، كما أنك فى طريقك لتحقيق مكاسب مادية غير متوقعة، وستحصل على تشجيع كبير من مديرك، ولكن عليك أن تتطور أكثر من ذلك، وتبحث عن ما ينقصك حتى تتناسب مع وضعك ومسئوليتك الجديدة.بعض الارتباك تمر به علاقتك مع شريك الحياة خلال الفترة المقبلة، حاول أن تتفهمه جيداً، ولابد أن تكون على دراية بما يسعده وما يجعله غير سعيد، اهتم بما يأكل وما يحب، خصوصاً أنه فى هذا اليوم شعر ببعض التجاهل والقلق اتجاه علاقتكما، كما يجب أن تتدخل لاتخاذ القرارات الحاسمة التى من شأنها أن تعيد صياغة العلاقة.مواقع الكواكب تشير أن صحتك النفسية غير جيدة على الإطلاق، وتسبب قلق لكل من حولك، كما أنها لها تأثير سئ على بدنك فيما بعد، عليك أن تبدأ فى اتخاذ قرار باستشارة أحد الأطباء المختصين، وتخلص من بعض الضغوط اليومية فى العمل حتى تسترجع نشاطك من جديد، الاهتمام بالعمل وحده لا يكفى للعيش، فهناك الكثير من التفاصيل الأخرى التى قد تجعلك أكثر صحة وسعادة لا يجب أن تغفلها فبدونها الحياة غير جيدة.اتصال مع شخصية هامة فى هذا اليوم سيحدث ثورة فى حياتك الشخصية والعملية على حد السواء، كما أن ذلك سيوفر لك الكثير من الفرص على مستوى العمل والحياة، يجب أن لا تتسرع فى اتخاذ القرارات الحاسمة التى ستساهم فى تجاوزك كافة الصراعات والأزمات التى تمر بها خلال الأيام المقبلة.