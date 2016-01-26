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احسبها صح لو عاوز تخس.. طريقة حساب معدل الحرق والسعرات التى يحتاجها جسمك

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احسبها صح لو عاوز تخس.. طريقة حساب معدل الحرق والسعرات التى يحتاجها جسمك احسبها صح لو عاوز تخس.. طريقة حساب معدل الحرق والسعرات التى يحتاجها جسمك
مع الأنظمة الغذائية التى يستخدمها الكثيرون لإنقاص الوزن وتحقيق حلم الجسم الممشوق أحيانا يحدث العكس فيزداد الوزن، وهذا يرجعه المتخصصون إلى عدم معرفة كم السعرات الحرارية التى يحتاجها الجسم ومعدل الحرق الخاص به.. وهو ما يمكن الإجابة عليهما بالتعرف على طريقة حسابية يقدمها الموقع الأمريكى "جود هاوس".

طريقة حساب معدل الحرق الخاص بك


>بالنسبة للمرأة
>(10 × وزنك بالكيلو جرام) + (6.25 × الطول بالسم) – (5 × العمر بالسنوات) – 161
>بالنسبة للرجال..
>(10 × وزنك بالكيلو جرام) + (6.25 × الطول بالسم) – (5 × العمر بالسنوات) + 5

حساب السعرات الحرارية لإنقاص الوزن
>هناك الكثير من الأقاويل فى هذا الشأن إلا أن الدراسات اتفقت على أنه إذا كان الفرد بحاجة إلى 2000 سعر حرارى فى اليوم للحفاظ على وزنه، فبطرح 500 سعر حرارى ستتمكن من فقد جزء من وزنك فى أسبوع واحد، ويمكنك الوصول إلى هذه السعرات عن طريق أنظمة غذائية كثيرة محددة السعرات.

كيفية حساب السعرات الحرارية لزيادة الوزن


>وهذه الطريقة مخصصة لمن يعانون من النحافة الشديدة، وهى تحتاج إلى إضافة 500 سعر حرارى على السعرات الأصلية التى يحتاجها جسمك من خلال نظام غذائى متكامل.

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