حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 27/1/2016

الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>التزم الصمت، ولا تتدخل فيما يعينك، حتى لا تجد ما لا يسرك، مشكلات العمل لا تنتهى والمشاجرات بين الزملاء ستحل مع الوقت، احتفظ بهدوئك.>شريك حياتك لن يستوعب مواقفك دائماً، فكر جيداً وراجع نفسك قبل أن تتصرف تصرف تندم عليه مستقبلاً.>تحتاج إلى استعادة لياقتك البدنية، ارجع على ممارسة الرياضة، حتى لا تتراكم المشكلات الصحية.>مشكلات العمل لا تنتهى، والصراعات بين الزملاء تحل مع الوقت، ابتعد عن هذه الأجواء والتزم الصمت، كى لا تتأثر بشكل كبير، وتصرفاتك مع شريك حياتك يمكن أن تسبب لك أزمات كثيرة، فشريك حيات لن يستوعب مواقفك فى كل الأوقات، راجع تصرفاتك حتى لا تندم لاحقاً، وتحتاج إلى استعادة لياقتك البدنية التى فقدتها خلال الأيام الماضية، لابد من العودة إلى ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائى سليم.