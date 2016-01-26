حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 27/1/2016

الجوزاء على الصعيد المهني:>تعيش حالة من الأنتعاش الذهنى، وتطرح أفكار متميزة تلقى إعجاب رؤسائك، وتجد دعم من الزملاء المحيطين لتنفيذ هذه الأفكار.

على الصعيد العاطفى:

>ذكائك العاطفى، لن يقل عن ذكائك المهنى، تتغلب على مشكلة بينك وبين شريك حياتك، وتستطيع حلها بسهولة من خلال كلامك المعسول.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>حالتك الصحية فى أعلى مستوياتها، واظب على العادات الغذائية السليمة، واستمتع بهواياتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يعيش يوماً من التقدم فى العمل والتميز الحقيقىن ويطرح أفكار تمتلك على تميزاً خاصاً، وتلقى إعجاب رؤسائك ويدعمك الزملاء المقربين لتنفيذها، وذائك العاطفى لن يخذلك اليوم وتستطيع أن تحل مشكلة مع شريك حياتك بسهولة، عن طريق كلامك المعسول، واسلوبك الخاص فى الحديث، وحالتك الصحية جيدة جداً، واظب دائماً على اتباع العادات الغذائية السليمة.