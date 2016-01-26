حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 27/1/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:>مواليد برج الجدى أكثر ما يميزهم عن غيرهم أنهم شديدون الالتزام يسعون طوال الوقت لتحقيق أهدافهم بالطرق الشرعية حتى لو تطلب ذلك منهم وقت وجهود أكبر، فهم يرون أن الحياة مثالية وهم قادرون على العيش فيها بهذه الطريقة، هون على نفسك ولا تجعل الأمور معقدة أمامك فأنت من الأشخاص الذين يستطيعون أن يواجهون الصعاب.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

>يحاول الشريك تجنب كل ما يزعجك فى حياتكم وذلك حتى تكون الحياة أفضل فى الأيام المقبلة حاول أن تشعره أنك مقدر ما يقوم به تجاهك حتى يستمر فى التقدم فى هذا الاتجاه، لا تتراجع فى قرارك الأخير فأنت على صواب ولكن تحتاج إلى من يدعم قرارك.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>تظهر عليك بعض الأعراض الموسمية للبرد ولكنك تحاول تخطيها ببعض الأدوية المهدئة أو المسكنات ، لا تعتمد على الاسعافات الأولية وحسب ولكن عليك بزيارة الطبيب حتى تتغلب على المرض فى بدايته ولا يتمكن منك، المشروبات الدافئة من الأمور التى ستكون مثالية فى الأيام القادمة

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

>تتوقع لك الأبراج مزيد من الرقى فى عملك حتى تصل إلى النتيجة المرجوة منك لا تتراجع عن قراراتك المصيرية التى اتخذتها، فسوف ترى النتيجة فى الايام القادمة والتى ستكون محط أنظار وإعجاب الجميع.