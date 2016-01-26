الجنايات تستأنف محاكمة صفوت الشريف فى "الكسب غير المشروع" اليوم

تستأنف اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه إيهاب وأشرف، لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ.

وتُعقد الجلسة أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف، وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح، ومن المقرر أن تشهد الجلسة مرافعة الدفاع فى القضية.

وقال المستشار جميل سعيد، المحام بالنقص، إن هيئة محكمة جنايات القاهرة، عرضت على موكله وهيئة الدفاع خيارين الجلسة الماضية ، أحدهما المرافعة فى موضوع التقرير الوارد من لجنة خبراء وزارة العدل، أو الرغبة فى التصالح مع الدولة.

وأضاف "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن القرار سيعلن خلال الجلسة بعد دراسة بين هيئة الدفاع والموكل .